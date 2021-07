"Carreño me decía que si hablaba con otros me iba a matar como a un perro"

Aldana Frers visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24. Se trata de la hija de Gastón Frers, el hombre que hirió de varios tiros a Federico Carreño -expareja de ella-, quien a su vez luego del episodio fue denunciado por abuso sexual.

En un mano a mano con el periodista Germán Sasso y el exfiscal Christian Long, la joven habló de todo. Y volvió a defender a su padre, hoy detenido. "Es muy dura esta tragedia que me pasó", explicó la chica. Y recordó el día del ataque: "Ese día me estaba preparando para ir a trabajar y escuché que mi ex llegaba, puso el freno de mano que hacía un ruido característico. Me enteré que mi papá me había puesto un grabador en la mochila y estaba discutiendo con mi mamá por eso. Mi papá salió y ahí escuché los disparos".

"Yo quiero resaltar que mi papá nunca quiso matarlo, lo habrá querido asustar o lesionar. De hecho, después que pasó todo, dejó el arma y se quedó paralizado. Mi papá escuchó en el audio como Federico me abusaba, me violaba, además de todos los malos tratos", sostuvo.

"Mi papá nunca quiso matarlo, lo habrá querido asustar"

En ese mismo sentido, Aldana contó que "la grabación es del día anterior a la mañana, cuando me iba a trabajar. Se escucha como me obligaba a tener relaciones sexuales. Era algo frecuente, hacía tiempo que pasaba eso. Estaba amenazada, cuando quería hacer un paso para cortarle la relación me amenazaba con mi papá, decía que me iba a matar o que iba a hacer que mi papá terminara preso".

"Por eso mi temor, estaba entre la espada y la pared, si lo dejaba sabía que le iba a hacer daño".

Más de Aldana en La Brújula 24

"Nunca más volví a tener contacto con Carreño. Tengo muchos chats que muestran la violencia que ejercía hacía mí. Si iba a tomar un vaso de agua le tenía que avisar que el teléfono no lo iba a tener en la mano, todo el tiempo era así. Si estaba en línea o en las redes sociales pensaba que lo estaba engañando. En un momento le tuve que dar todas las contraseñas para que viera que no lo engañaba".

"Mi papá me puso un grabador porque yo no le contaba nada, creo que él sospechaba. Mi estado anímico y físico había cambiado mucho, era otra persona. Él lo conocía a Carreño, estaba al tanto de la relación y jamás se opuso, me daba su opinión por la diferencia de edad, pero siempre me respetó". "Me decía que si me pasaba algo, yo contaba con él para contarle cualquier cosa".

"Mi papá jamás se opuso a la relación"

"Me puse de novia a finales del 2019, al principio empezó todo bien pero después se transformó. En marzo o abril empezaron los celos, después el maltrato físico, me decía que no hablara con otros varones, compañeros, porque me iba a matar como a un perro. Si tenía algún descuido de hablar con alguien se hacía presente en el momento para que supiera que no podía seguir hablando, o me hacía señas como que me iba a degollar. Me daba mucho miedo denunciarlo porque me amenazaba con matar a mi papá".

"Hace más de 20 años que él -por Gastón Frers- practica tiro, tiene puntería y si hubiese querido matarlo no le erraba, le pegaba un tiro entre ceja y ceja".

"Carreño estaba buscando un lugar para ir a vivir y le pedí a mi papá un departamento para él. Pero todo pasaba porque no podía hablar, tenía que fingir que todo estaba bien. Muchas veces pasé por episodios tan violentos que pensé que no iba a volver a mi casa y no se las podía contar a nadie. Era llegar a mi casa y fingir que estaba todo bien".

"Siempre digo que mi papá se enteró solamente un poco de toda esta historia, hay un montón de cosas que son mucho más fuertes y no las sabe".

"La Justicia me abandonó, no comprendo como Carreño está libre y mi papá preso"

"Quiero aclarar que difundo estos audios porque hay mucha corrupción, mi papá y yo estamos siendo víctimas de un sistema corrupto. En la causa estos fragmentos que escuchamos no están, la trascripción del audio original fue manipulada. Le sacaron tres horas a ese audio, y en una de esas está la amenaza que dice que me va a agarrar del cuello, pero en la trascripción no está".

"Estoy yendo a una psicóloga y recién ahora estoy pudiendo hablar ciertas cosas que me pasaron. Tengo mucho miedo por mí y por mi familia. No comprendo como Carreño está libre después de las amenazas, siento que la Justicia me abandonó. Mi familia está destruida".

"A mi papá le quiero agradecer porque me liberó. A pesar de todo esto que estamos pasando, se que voy a poder volver a disfrutar de mi familia, de mi cuerpo y de mi vida. Solamente le quiero decir gracias".