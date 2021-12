Suarense le donó parte del hígado a su mamá: “Devuelvo un poco del amor que ella me dio”

“Es un gesto que quería tener con mi mamá para devolverle un poco del amor que ella me dio”. La expresión surgió de Santiago Beier, el suarense que le donó parte del hígado a su mamá María Fabiana, paciente oncológica, en lo que fue una intervención inédita para la medicina en el país realizada en el Hospital Universitario Favaloro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ambos se encuentran en la CABA, mejorando día a día de lo que será una larga recuperación. Él recibió el alta cuatro días después de la intervención quirúrgica que se realizó en el mes de noviembre y su madre, pasadas nueve jornadas.

Santiago y Fabiana dieron detalles del primer trasplante hepático que se realiza en el país como parte del tratamiento de metástasis hepática de cáncer de colon.

“En el 2015 empecé con sesiones de quimioterapia efectivas y en gran cantidad. En Bahía Blanca, con Gustavo Stork, especialista en hígado, me operaron el colon en una cirugía de 11 horas, continuando luego con radiofrecuencias. Stork me recomendó al Dr. Barros Schelotto; es ahí que surge la posibilidad del trasplante, y Santiago no lo dudó”, señaló la orgullosa mamá.

A un mes de la compleja operación ambos se encuentran bajo control médico, en franca evolución.

“Yo estuve internada cuatro días para los controles que dieron positivo para poder operar y le hicieron los estudios prequirúrgicos a Santi que certificaron que el hígado estaba perfecto como para poder donarme la mitad. De mi hígado no quedó nada; sólo tengo el de mi hijo”, precisó Fabiana.

“Mi hijo siempre estuvo. Desde el principio se ofreció a donar parte de su hígado, que es algo para pensarlo. De entrada dijo que quería ser mi donante; así fue y nunca dio un paso atrás. Le dije que era muy joven para semejante operación, que lo pensara, pero siempre quiso seguir adelante y eso me emociona”, añadió.

Una cirugía con pocos antecedentes a nivel mundial

Santiago relató cómo fueron los días previos a la intervención.

“Parece sencillo aunque no lo es, porque para saber si podía ser compatible tuvieron que pasar muchos controles. Yo pensé ‘porqué esperar a encontrar un donante, si la puedo ayudar yo’, y no dude”, señaló.

“Este es un gesto que quería tener para con mi mamá; es devolverle un poco de todo el amor que ella me dio. Estoy feliz de que todo haya salido muy bien”, amplió.

Subrayó el joven el carácter trascendente de este tipo de cirugía.

“A nivel medicinal no hay muchos precedentes. En 2006 se hicieron un par de estudios en Noruega, pero los resultados se fueron viendo en 2016, cuando comprobaron que los pacientes trasplantados con cáncer de colon que hacen metástasis en hígado, vivían el triple que los pacientes que hacían solamente quimioterapia. En América sólo se registra un caso en 2019 en Brasil”, agregó

Respecto de los controles a seguir, el joven manifestó que “una vez que volvamos a Suárez, tendríamos venir cada quince días”.

“Mientras tanto, me tienen haciendo laboratorios casi todos los días por el tema de los glóbulos, pero la realidad es que me siente re bien. Es una alegría que se haya realizado esta intervención, que sienta un precedente para los que sufren la misma enfermedad”, concluyó.

Fuente: Nuevo Día