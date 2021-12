El presidente Alberto Fernández aseguró que todos los días piensa en la posibilidad de mudar la capital del país fuera de Buenos Aires y pidió que “los que tienen la plata afuera la traigan y la pongan a producir en Argentina”.

Lo dijo al participar con sus ministros de una nueva reunión del gabinete federal en Monteros, una de las denominadas capitales alternas que instauró Ejecutivo con el objetivo de desconcentrar y descentralizar la gestión de instituciones y organismos nacionales.

El presidente destacó el potencial del norte del país. “Tenemos que darnos cuenta que tenemos una enorme posibilidad de hacer las cosas de otro modo. La pandemia tiene que ser un instante de reflexión. Volver a reconstruir la injusticia no tiene sentido. Tenemos que construir otro mundo y otra Argentina. Y para construir esa Argentina nadie sobra. Todos hacemos falta. Los que nos votan y los que no nos votan”, afirmó.

“Todos los días pienso si la ciudad capital no tendría que estar en otro lugar distinto que no fuera Buenos Aires. No será hora de ponernos a plantear como sociedad cómo hacerlo. ¿No será hora de pensar que la Secretaría de Minería tendría que estar en alguna provincia minera y que la Secretaría de Pesca tendría que estar en algún puerto pesquero de la Patagonia?”, planteó.

Argentina está “creciendo a pasos acelerados”

Luego el presidente aseguró que Argentina está “creciendo a pasos acelerados”.

“Ayer almorcé con la directora ejecutiva de Cepal y me decía que están haciendo un trabajo de Argentina porque es un caso único. Por qué no aprovechamos este momento, este instante, para cambiar las cosas”, afirmó Fernández.

“Vi muchos carteles de gente pidiendo trabajo. Yo los veo, no me hago el distraído. Sé que el crecimiento existe pero no llega a todos. No tiene sentido que algunos crezcan y otros sigan postergados. Para nosotros el federalismo no es un discurso”, agregó el Presidente.

“Yo no quiero ser la Argentina que recibí. Quiero otra Argentina. Me quedo con la Argentina que en la pandemia se mostró solidaria. Somos un pueblo maravilloso, aunque quieran hacernos creer otra cosa. Siembran odio entre nosotros. Pero la esperanza también crece si la sembramos. Y si sembramos el amor crece más rápido que el odio y la esperanza”, remarcó.

Fuente: Clarín