El bahiense Leandro Mayo se alzó como bicampeón sudamericano de culturismo

El culturista bahiense Leandro Mayo se alzó este fin de semana con el campeonato sudamericano en dos categorías amateur, en un evento celebrado en Buenos Aires.

“El sacrificio es grande, se trabaja durante todo el año, el que más o menos sabe del tema sabe lo que cuesta llevar una dieta. Cinco días antes del torneo me desgarré. Entre otras cosas que me pasaron, fue una preparación bastante complicada, pero es muy importante el afecto de mi familia y los amigos que me apoyan”, dijo el atleta en conversación con el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Mayo participó en un fin de semana que combinó el Torneo Argentino de Culturismo y el Sudamericano de Culturismo. En el primer evento logró el campeonato en la categoría Máster (más de 40 años) y el subcampeonato en la categoría Open.

Este resultado le permitió competir en el Sudamericano donde se alzó con la medalla de oro en ambas categorías. Es decir, que en total se trajo a Bahía cuatro medallas de culturismo amateur.

“Nunca se había dado, fue una premiación atípica. Una experiencia que gracias a Dios pude tener”, aseguró Mayo sobre sus triunfos del fin de semana, un evento en el que estuvo acompañado por su madre.

El atleta recordó cómo se inició en el deporte y cómo ha sido su trayectoria, así como los intentos anteriores para obtener la victoria sudamericana.

“Si nos sos buena persona, si no sos humilde, el físico no sirve de nada. Este físico hoy lo tenés y mañana no lo tenés y lo que te queda es lo de adentro”, agregó.