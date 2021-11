María Belén Ludueña y las dudas por su relación con Antonio Laje

Inicia una nueva semana informativa y, por supuesto, no podía faltar la columna de Laura Ubfal.

América TV definió su grilla de enero

Finalmente tras las bajas y las renuncias, América TV definió su grilla de verano a partir de los mediodías. Todavia no hay acuerdo entre Liliana Parodi y Gerardo Rozín, productor por Corner, para decidir quién conducirá las mañanas de “Es por ahí” en enero, porque Guillermo Andino se tomará vacaciones y Soledad Fandiño no sigue en el programa en el 2022.

Pero está asegurado el nuevo cambio de “Intrusos” que volverá a comenzar a las 13.30 e irá hasta las 16. De 16 a 18 se extenderá Karina Mazzocco con su ciclo “A la tarde”, producido por Jotax, con investigaciones sobre temas vintage del espectáculo. Rolando Graña y Soledad Larghi harán el noticiero de 18 a 20 y a las 20 seguirá con continuidad el formato de Kuarzo, “La ruleta de tus sueños“, conducido por Pamela David, quien graba a full para poderse tomarse vacaciones en enero, sin que el programa de entretenimientos pierda pantalla.

“Intratables” conducido en enero por Alejandro Fantino, cambiará de horario e irá de 21 a 23, siempre con paneles fijos y rotativos. Y el estreno que llegará es “Dale Play”, el formato de Kuarzo para jugar adivinando canciones y con otros desafíos basados en la música, que irá de 23 a medianoche con la conducción de Pichu Straneo.

El canal evalúa otro programa para la medianoche, pero será recién más adelante que Jotax presente un nuevo formato al estilo de “Los Mammones” para ocupar el último horario del día y para el que habrá un nuevo conductor en la emisora.

Pico de 18.8 para la eliminación de Gastón Soffritti

Fue una noche difícil para los participantes de “MasterChef Celebrity 3“. Una noche de pastelería con el desafío de hacer una torta Selva Negra y el eliminado fue Gastón Soffritti.

Seguramente habrá repechaje y una oportunidad para volver, y por ahora se fueron tres varones del reality: José Luis Gioia, el Negro Enrique y ahora Gastón.

😭@gsoffritti tuvo una noche complicada con la pastelería en su primera gala de eliminación y fue el tercer participante en abandonar las cocinas de #MasterChefArgentina 🍽️¡Te vamos a extrañar! 🥰 pic.twitter.com/onjXW27EMS — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) November 29, 2021

María Belén Ludueña y las dudas sobre su relación con Antonio Laje

“Es un gran profesional, tiene una gran capacidad, me enseñó mucho” dijo María Belen Ludueña, quien se quedó callada cuando Juana Viale le preguntó en su mesa de este sábado: “Y con (Antonio) Laje te llevabas bien?” y Luis Juez agregó sobre el periodista: “y es una gran persona”. Un momento tenso.

La nieta iletrada: – Con Laje te llevabas bien?

Belén Ludueña: – Yo creo que Laje es un gran profesional…



Hablando del asunto… @NachoRodriOk pic.twitter.com/A8oEKgp8A5 — 𝐕𝐞𝐧𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫 (@PopVengador) November 28, 2021

Evidentemente Romina Manguel, que estaba en el programa, sabía más sobre la renuncia de Ludueña al programa de Antonio Laje y comenzó a hablar de lo difícil de aguantar maltrato siendo mujer en el periodismo.

Ludueña escuchó y se le llenaron los ojos de lágrimas y conteniéndolas dijo que cuando renunció: “me emocioné, estaba angustiada, pero le quiero agradecer a la gente”.

Romina Manguel contó sobre ella misma que “es difícil ser mujer dentro del periodismo político” y Ludueña no quiso hablar y afirmó: “ya está, me voy a quedar con lo positivo y voy a seguir trabajando”.

Obvio que el que calla otorga y entre el no refrendar la frase de Juez y conmoverse con los dichos de Manguel, María Belén dejó a las claras que no todas fueron flores en su pasó por “Buenos Días América” y el público lo vio igual. Juana no pudo o no quiso ahondar en el tema, quizá por falta de información.

