El Gobierno confirmó un fin de semana largo exitoso

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, confirmó este sábado un fin de semana largo exitoso, con una ocupación que ronda el 90% en los principales puntos turísticos de la Argentina. De acuerdo con el funcionario, las cifras auspician una temporada de verano que transitará el mismo sendero, impulsada por una “situación sanitaria privilegiada” en la región tras casi un año y medio de restricciones a raíz de la pandemia de Covid. En ese sentido, indicó que el Gobierno no prevé la aplicación de nuevas limitaciones con miras al verano, aunque remarcó la importancia de cumplir con las medidas de higiene que se establecieron durante los últimos meses.

“Si bien no vencimos al Covid, tenemos una situación sanitaria privilegiada en toda la región. Esto nos permite empezar a tener previsibilidad y el nivel de aperturas que tenemos, donde ya no hay ningún tipo de restricción. Esto lo aclaro porque en algunos estudios que hicimos todavía la gente tenía alguna duda sobre el nivel de restricciones que podía haber en el verano. Bueno, no va a haber ningún tipo de restricción de acá al verano”, aseguró Lammens.

Aún así, enfatizó la importancia de cumplir con las medidas de higiene ya conocidas. “La pandemia se hizo tan larga que hay como un hartazgo social que hizo que todos nos relajemos más de lo que debemos. Entonces, el ministerio de Turismo y todas las áreas tenemos que insistir en que esto no pasó. Estamos mejor y nos permitimos tener una vida casi normal, pero tenemos que seguir teniendo presentes hábitos como el uso de alcohol en gel, la ventilación de los ambientes y la distancia social, entre otros”.

Con respecto a este fin de semana largo, planteó: “Tenemos la certeza, a partir de las cifras que nos llegan de los principales destinos turísticos de todo el país, que los niveles de ocupación están por encima del 90% en todos los casos. Va a ser otro fin de semana que va a registrar valores muy por encima de 2019 y 2018, en la prepandemia”.

En relación con los datos mencionados, el ministro subrayó que desde el Gobierno se hicieron “esfuerzos muy grandes para sostener la industria del turismo”, a la que definió como “muy estratégica y uno de los puntales de la reactivación económica”. También dijo que los números permiten “adelantar que va a ser una temporada de las mejores de los últimos años” y que “habrá en enero y febrero un aluvión de turistas en todo el país”.

“Vemos lo que pasa con los alquileres y además tenemos una herramienta como el Previaje, que antes no existía, que funcionó de una manera maravillosa”, sostuvo Lammens y añadió: “En estos días va a llegar a la suma de $50 mil millones vendidos. Esto es quintuplicar la primera edición de Previaje, algo que hasta a nosotros nos sorprende”.

Al ser consultado sobre la continuidad de la iniciativa, anticipó: “La idea es que el Previaje quede como una política de Estado. Creo que el turismo va a ser uno de los protagonistas del desarrollo de la Argentina que viene y puede ser uno de los sectores que aporte los dólares que faltan para crecer. Veo al Previaje sosteniendo la demanda interna, con un sector turístico muy consolidado y con un crecimiento sostenido en el tiempo”.

Fuente: La Nación