Empleados registrados que trabajen este sábado deben cobrar el feriado

Este año el Día de la Revolución de Mayo, que rinde homenaje a los acontecimientos de 1810 que llevaron a la formación del primer gobierno patrio, cae sábado. Por eso, la duda de muchos trabajadores es si se traslada o bien cuáles son los alcances.

Pero el descanso de esta jornada patria no llegará a todos los trabajadores, ya que el 25 de mayo de este 2024 cae un día del fin de semana. Al tratarse de un feriado inamovible del calendario nacional, el día de asueto no puedo ser reubicado, y se celebra el sábado. De todas formas, no habrá que esperar mucho para volver a tener un feriado.

La denominación de feriado intransferible le impide al Gobierno nacional ser transferido y de formar así un fin de semana largo que movería la actividad turística.

Cabe aclarar que pese a ello se aplica lo previsto para las jornadas dominicales, es decir que, según define la Ley de Contrato de Trabajo, el descanso es mandatorio, y quienes sean convocados a sus puestos de trabajo tienen derecho a cobrar el doble de una jornada regular.

Con información de DIB