Rocío Marengo apuntó sin filtro contra sus compañeros de La Academia: “No hacen nada”

Rocío Marengo es una experta en realitys, ya que, a lo largo de su vida, participó en diferentes formatos y en distintos países. Es por esto que, al ingresar este año a ShowMatch La Academia, le agregó una parte divertida al programa. Sin embargo, ayer, Ángel de Brito compartió una información que le llegó sobre que la participante había armado bardo con sus compañeros del certamen.

Antes de comenzar la devolución anoche para Rocío Marengo, Ángel de Brito decidió hacerle una pregunta al aire: “¿Es cierto que en el grupo de WhatsApp de participantes tiraste un balde de Marengo a todos los varones?”. Sin dudarlo, Rocío afirmó que es cierto, y comenzó a explicar lo que le sucedió: “Lo que pasa es que me dio pena que se haya ido Viviana Saccone”.

“Porque acá en el certamen quedamos 3 no bailarinas profesionales, que era Vivi, Cande y yo, y cuando se fue Vivi, me vi saliendo yo”, se confesó la participante frente a las cámaras. Entonces continuó contando que le “dio pena, porque la verdad que las que no somos bailarinas hicimos mucho para estar acá”. A lo que Ángel de Brito aprovechó para meter púa y agregó: “Pero dijiste son todos unos vagos, están todos medio muertos, despiértense”.

Sin dudarlo, Rocío Marengo aceptó que había dicho todo eso, pero igualmente explicó que no le contestó nadie por WhatsApp. “Aparte, ellos ya están en la final, y yo los pincho”, confesó la participante, y Marcelo Tinelli expresó: “Pero no hace nada”. Rápidamente, Rocío afirmó que es cierto, «no hacen nada, chicos, reaccionen, falta un mes de programa». Por último, Ángel comentó que la “ignoraron, pero bueno”, y comenzó a dar su devolución de la performance.

Días atrás, Rocío había tenido un ataque de furia tras recibir un bajo puntaje en la gala de homenaje y se despachó en las redes con un contundente descargo. Sin embargo, al regresar al piso días después, decidió dar explicaciones: “Con el equipo consideramos que el homenaje salió lindo. Pero bueno, entendemos que no le gustó al jurado. Hasta que no nos vayamos de este certamen vamos a seguir jugando y dándolo todo”.

Fuente: Intransigente