Un peligro: asegura que hay un depravado “al acecho” en Villa Ressia

Una mujer se comunicó con la producción de La Brújula 24 para hacer una denuncia pública.

En diálogo con los integrantes del programa “Vive cada día”, contó que ella fue víctima del ardid de un depravado “ayer a la mañana, cuando iba caminando por calle Granada al 1200, entre las 10:10 y las 10:30”.

“Venía de Villa Ressia con dirección para mi domicilio en San Martín. En eso se para un auto y el hombre me dijo si me podía hacer una pregunta. Le dije que sí y me preguntó por la calle Luiggi, le digo cuánto le faltaba y ahí veo que el conductor tenía los pantalones bajos, contra el volante”, aseveró.

“Era un hombre joven, entre 20 y 30 años. Yo me paralicé, no alcancé a ver otra cosa y me alejé. Después pensé que tendría que haberle sacado una foto. Era un Duna viejo, blanco, que hacía mucho ruido”, describió con indignación.

Y a modo de análisis, señaló que “no supe cómo reaccionar y seguí caminando. Lo único que quería era dar aviso para la gente del barrio, sobre todo porque hay muchos chicos. Creo que si lo vuelvo a ver lo reconocería, fue todo muy repentino. Yo tengo muchas amigas que en alguna circunstancia de la vida les ha pasado lo mismo”.