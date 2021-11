Susto en White por parada de planta en el Polo

Una gran cantidad de mensajes se recibieron durante el transcurso de la última madrugada por parte de vecinos de Ingeniero White que daban cuenta de la notoria luminosidad que provenía de una de las empresas del Polo Petroquímico.

Las fotos y los videos daban cuenta de los sucesos, que causaron preocupación y cierto temor, a partir de la magnitud de la llama que emanaba desde las chimeneas de la empresa Dow.

Fuentes consultadas por la redacción de LA BRÚJULA 24 indicaron que entre las 2 y las 3 de la mañana se produjo una parada de planta, lo que derivó en un venteo que no pasó a mayores.

Walmir Morete, del CTE, indicó que “lo único que pasó y que fue informado en tiempo y forma fue la parada imprevista de una de sus plantas. Cuando el producto que fabrica sale de sus especificaciones y ocasiona que la antorcha tenga un nivel distinto al habitual, aunque eso se produce para minimizar el riesgo”.

“Aquí no recibimos ninguna denuncia. Tampoco hubo ruido. Nos resulta raro. La planta paró en condiciones seguras. No fue algo programado”, concluyó, aclarando que no existió peligro ni falló ningún equipo ni se labrará ningún acta de infracción “porque lo sucedido no está fuera de la normativa”.