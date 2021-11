“Los que me llamaron están carancheando y solo se preocupan en montar un circo”

Un verdadero escándalo escaló en las últimas horas en las redes sociales a partir de la ausencia del Coordinador de Seguridad Provincial, Federico Montero, al Honorable Concejo Deliberante, en una iniciativa motorizada por el bloque oficialista local por “los crecientes y reiterados hechos de inseguridad suscitados en la ciudad”.

Montero conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y disparó munición gruesa: “Ellos expresan la preocupación por redes sociales haciéndose eco de lo que pasó en Ramos Mejía, carancheando este tipo de situaciones. Montaron un circo que no es conducente”.

“Nunca recibí ni una llamada de los concejales que hoy se quejan, tampoco ninguna visita. Mi teléfono lo saben todos y es el 291 464-6430. Jamás llamaron a la Policía, ni al Superintendente de Región Sur”, enfatizó el referente de Sergio Berni en la ciudad y la región.

Paralelamente, aclaró que “pidieron una reunión pseudo mafiosa donde ofrecieron un pacto pseudo mafioso y lo que hicimos fue denunciarlo. En aquel momento, los preocupados no quisieron saber lo que pasaba”.

“Esto fue de público conocimiento y hasta nos presentamos en Fiscalía. No hay una preocupación sincera. No fui a la convocatoria porque estoy en La Matanza planificando el Operativo Sol. No tengo problemas de reunirme pero el debate debe ser serio”, recalcó, en otro segmento de la entrevista radial.

Pero las críticas fueron en ascenso: “Las cámaras en Bahía no funcionan y tienen un sistema obsoleto. No se preocuparon en llamar a la madre de García Gurrea, el Intendente se reunió con ella después de seis meses de desaparecido. Trajimos 41 vehículos y hace unos días llegaron dos ambulancias y un vehículo de logística”.

“Por eso los invito a hablar sobre luminarias porque hay barrios que al recorrerlos son una invitación al robo, ni siquiera tienen una cámara. Todos los municipios tienen que realizar un plan director de seguridad y elevarlo al Ministerio de Seguridad para prevenir y mitigar el delito, con un presupuesto anual donde se asigna dinero para comprar cámaras”, agregó.

Para el final, Montero sugirió que “debería existir un consenso porque detrás de cada hecho de inseguridad hay una familia. No les preocupa la inseguridad, en un año y nueve meses no fueron a visitar a los jefes policiales. Con Álvarez Porte tengo interacción diaria, la liga de los preocupados toca de oído”.