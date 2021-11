Fernando Quiroga, con Marley y Susana Giménez desde Miami

Empezó el primer programa de Por el mundo, junto con Marley y la especial participación de la diva número 1, Susana Giménez.

En directo desde Miami, Marley y Susana pudieron entrar a la mansión del reconocido diseñador italiano Gianni Versace, quien fue asesinado el 15 de julio de 1997 en la puerta de su vivienda.

Ambos recorrieron las habitaciones privadas de la mansión, a las cuales casi nadie tiene acceso. Allí contaron con la guía del periodista Fernando Quiroga, integrante del staff de La Brújula 24.

¡Conocé todos los secretos de la lujosa residencia de Gianni Versace en Miami!

Respecto de cómo se gestó la nota, Quiroga comentó a este medio que “tuve la suerte de que me elijan, el manager general me dijo que venían unas personalidades y que por mis conocimientos los guiara, pero no sabía que eran ellos, me avisaron una hora antes”.

“Trabajé en la preproducción dándole a Marley información sobre la construcción de la casa de Versace, que pobrecito la tuvo 5 años nadas más y cuando la terminó de construir lo asesinaron”.

“Me quedé hasta el final, asistiendo también a Susana para que pudiera salir porque estaba rodeada de gente. Hubo que hacerlo por un callejón, estuve todo el tiempo con ellos”, indicó.