La columna de la Ubfal: un tuit de Mica Viciconte niega su embarazo

Un completo informe desarrolló la periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, en su habitual espacio donde desmenuza la realidad de la farándula argentina, en el día después de que 100 Argentinos Dicen le volvió a ganar a Pasapalabra con una gran gestión de Darío Barassi, quien al igual de Ángel De Brito, es el único que le gana a Telefé en sus franjas horarias.

Aquí, una síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Cuando confirmaron su embarazo y hasta el nombre de su hijo, desde Lio Pecoraro a Analía Franchín, Mica Viciconte sorprendió con su tuit. Con cariño le aclaramos a Mica que debió haber escrito ‘este vendría a ser mi octavo embarazo’. Todos los periodistas amigos le escribieron este miércoles esperando su respuesta, Cinthia Fernandez aseguró que dejó de entrenar; hoy faltó a la radio y ya se anunció que iba a hablar de su embarazo en MasterChef Celebrity 3 donde participa. Y ahora no se entiende su mensaje, después de un día de dejar que todo el mundo hable sobre el tema de su embarazo. Lio Pecoraro, quien dio la noticia, nos dice que está grabada la confirmación del embarazo para el programa de cocina, que se verá en la tercera semana del reality y para evadir el tema le habrían pedido que salga a desmentir”.

Según mis cálculos este vendría hacer mi octavo embarazo 🤰 jajajjajaja. — Mica Viciconte🌊 (@MicaViciconte) November 4, 2021

“Fue el invitado de anoche en No es tan tarde con German Paoloski y contó Damián Betular que Bake Off le significó engordar siete kilos y medio, donde contó que la manteca lo tuvo a mal traer en relación a su forma física. El jurado del reality de pasteleros y de MasterChef Celebrity explicó que suele encariñarse con los participantes y que está en un momento de mucho trabajo en tiempo de pan dulces ya con turistas en el hotel Duhau, donde es jefe de pastelería. Hablando de sus compañeros de trabajo, dijo que Germán Martitegui es como un hermano y Donato de Santis, su papá. Betular contó que una de sus grandes alegrías fue cuando Emma Watson estuvo dos meses viviendo en el hotel, siendo él fan de Harry Potter. Por último, antes de la vuelta del programa adelantó que no se imaginaba el sentido del humor de Levinton y que Charlotte Caniggia se las trae al igual que su hermano. Pero que las grandes sorpresas son “la Peque” Paretto, aunque hay dos revelaciones absolutas: “la Tigresa” Acuña y “el negro” Enrique”.

¡Llega #NoEsTanTarde con un invitado de lujo! ❤️🔥 Damián Betular nos viene a adelantar todo sobre el estreno de #MasterChefArgentina y el final de #BakeffArgentina 👏 Miralo ahora por Telefe y desde https://t.co/Hol2UjGug4 y Mi Telefe 📱🖥 pic.twitter.com/pSaHALtWyJ — telefe (@telefe) November 4, 2021

“Se sabe que Jey Mammon estará fuera de la pantalla de América durante enero y el canal ya tomó una decisión para cubrir su horario. Liliana Parodi convocó a Alejandro Fantino y le propuso que Intratables se extienda de 21 a 23 en las noches del verano. El conductor aceptó porque pensaba de todos modos quedarse en su casa por temas familiares y entonces con rotación de panelistas, para que se vayan tomando sus vacaciones; la política y los temas de actualidad estarán cubiertos en el vivo en las noches de América. Seguramente como todos los años, Intrusos volverá a correrse hasta las 16, para que Karina Mazzocco continúe por las tardes hasta las 18 y el noticiero también se extienda para ir cubriendo los horarios vacantes. Habrá que ver que otra sorpresa tiene la emisora para la hora que quedaría libre sin Polémica en el Bar ni La ruleta de tus sueños, programas que conducen Mariano Iúdica (que volvería a mediados de febrero) y Pamela David”.