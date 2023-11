Alertan por estafas con supuestos llamados del Ministerio de Salud

Maximiliano Núñez Fariña, Director Ejecutivo de Región Sanitaria 1, alertó esta mañana en La Brújula 24 por estafas con supuestos llamados del Ministerio de Salud.

En tal sentido, el profesional destacó en el programa “Hora Pico” que “la realidad es que hemos recibido unas cuantas denuncias de vecinos de Bahía Blanca y la zona, por eso es importante comunicar una alerta para que se sepa que el Ministerio no está realizando ningún llamado ni pedido por Whatsapp”.

Respecto de las solicitudes apócrifas, Núñez Fariña refirió que los desconocidos solicitan “datos personales, como nombre y apellido, o preguntan si requieren algún certificado sanitario o turno”.

Maximiliano Núñez Fariña, Director Asociado de Región Sanitaria 1

“Son cosas que nunca se pidieron y hoy menos que nunca. Lo importante es que la gente esté atenta, porque se puede ocasionar un daño importante”, aseveró. Y dijo que “están llamando con un teléfono en el que figura el logo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y si una persona está distraída o no sabe lo que ocurre, generalmente brinda una respuesta”.

“Lo que pedimos básicamente es que no lo hagan, que se sepa que no hay ninguna falta por no hacerlo”, sintetizó.