Instalan un scanner en el puerto para combatir el narcotráfico y el contrabando

La firma de acta de entrega y recepción del escáner móvil de origen chino que adquirió el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca tuvo lugar esta mañana, en el marco de una importante inversión que se ubica en los 2,2 millones de dólares, dotando al organismo de una mayor seguridad, evitando delitos vinculados con el narcotráfico y el contrabando.

“Es una decisión importante, que tiene que ver con ese puerto del futuro del país que venimos declamando y no nos quedamos con eso, sino que también gestionamos para hacer realidad esa idea inicial. No alcanza con hablar sobre la preocupación por el contrabando o la droga, durante mucho tiempo esto no pareció ser una prioridad. El Directorio cambió su visión, se hizo el concurso y estamos muy orgullosos”, explicó el presidente del organismo, Federico Susbielles, en LA BRÚJULA 24.

Además, enfatizó que “venimos hablando con la Aduana respecto a que el puerto dé este paso, el cual implica ponerse a la vanguardia en materia de seguridad portuaria en Argentina. También inauguramos el Centro de Control Operativo que son 135 cámaras con lectores de patentes y control inteligente, parte de una inversión para seguir mejorando”.

“Se venía operando con un escáner que cedía la Aduana y no estaba siempre disponible. El hecho de contar con esta aparatología propia que es un camión con un arco que se extiende a sus laterales y una sala de monitoreo para ver mediante cámaras la mercadería y, al ser móvil, se puede trasladar para operativos sorpresivos. El lugar primario será el muelle de contenedores de Patagonia Norte”, agregó en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, Susbielles describió que “es del estilo de los escáners de los aeropuertos, transita el camión con el contenedor debajo del arco para ser revisado. Es tecnología que está íntimamente ligada para combatir el contrabando, pero especialmente el narcotráfico que es un flagelo que debemos eliminar definitivamente de nuestra sociedad. La Aduana será responsable de su operatividad y hoy mismo ya está en funcionamiento, con gente capacitada”.