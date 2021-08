La pandemia que afecto el sentido común de la política

Por Emiliano Álvarez Porte, subsecretario de Seguridad del Municipio y militante radical

Lo primero que nos enseñó la pandemia fue que cada uno de nosotros puede contagiar o ser contagiado. Y esto también significó que dependemos el uno del otro. Como nunca, aprendimos cuánto el comportamiento individual impacta sobre los demás. Nos demostró la fragilidad de todo lo que dábamos por supuesto y conocido, de nosotros mismos.

La pandemia también puso en jaque a la política y a nuestro sistema democrático como lo conocemos. Expuso de tal modo sus falencias, que hoy nuestra sociedad demuestra un descontento generalizado hacia quienes hacen política, sintió y siente falta de respuestas y de ejemplos, y mucha incertidumbre.

Las frustraciones no supieron ser contenidas por una clase dirigente que no se sacrificó a la par de su pueblo, ni puso en riesgo sus privilegios. Se visualiza más ahora, inmersos todos, en un proceso electoral que no logra cautivar el interés de la sociedad.

Alfonsín nos decía que con la democracia se come, se educa y se cura. Pero sabemos, no es suficiente el solo sistema. Hoy necesitamos establecer la democracia post pandemia, no ya solo como un modo de vida, si no como un procedimiento que debe conducirnos naturalmente a eliminar las profundas diferencias entre los dirigentes y su pueblo, a combatir en serio las desigualdades sociales que esta peste nos deja, a multiplicar los espacios de debate y participación, a fomentar la tolerancia y el respeto. Pero por sobre todas las cosas, quienes hacemos política, tenemos que de verdad, estar cerca y dar la cara. Solo así podemos devolver la esperanza y construir futuro.

Reconstruir una ética pública requiere una apelación autentica y sostenida. Requiere también de nuestra humildad para aceptar nuestros puntos ciegos, nuestros errores, requiere tener el coraje para enfrentarlos y la inteligencia para superarlos. El de escucharnos y entendernos, el de ayudarnos, es el camino que debemos transitar, y sin grieta, todos juntos.