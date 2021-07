Una joven denunció que trataron de subirla a la fuerza a un camión

Una mujer logró librarse de un secuestro durante el mediodía de este viernes cuando un desconocido quiso subirla a un camión.

Natalia González se dirigía a uno de los servicios de limpieza que realiza durante el día y transitaba pasando la sede de la VTV cuando un sujeto intentó tomarla del brazo y le dijo: "Vení, subite al camión".

"Yo lo insulté y empecé a caminar rápido. Llegué a la empresa y me sentí muy mal. Respire profundo y pensé en mi hijo", comentó todavía afectada en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

González es parte del equipo de este medio, donde labora en las tardes y tras contar lo sucedido decidió hacer la denuncia en la Comisaría Quinta.

"Desde el momento que le respondí fuerte y no fui sumisa no me siguió. Reaccioné como queriéndole pegar y vio que me iba a defender", dijo sobre el mal rato que pasó con el sujeto que describió como grande, robusto y canoso. En ningún momento se percató de dónde estaba el camión al que se la querían llevar.

"Les pido a todas las chicas o chicos que les pase esto que hagan la denuncia", dijo, pues considera que es una forma de evitar que ocurran este tipo de hechos.