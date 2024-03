Brutal golpiza a una almacenera

Una almacenera del barrio Cooperación II fue salvajemente atacada a golpes en las últimas horas. Y todo fue registrado por una cámara de seguridad de su local.

Fue pasada las 21 del sábado cuando Magdalena Montalvo, de 55 años, fue abordada por dos jóvenes que quisieron efectuar una compra y pagarla con Mercado Pago.

Al no poder corroborar la transacción, la mujer optó por no entregarles la mercadería y se fueron. Es que los supuestos compradores no habían mostrado en ningún momento un comprobante de pago.

Al cabo de unos minutos, regresaron al local en compañía de una joven que se identificó como la hermana de ambos. Se llama Sofía Olate y tiene 22 años.

Tal como se aprecia en imágenes, las mujeres comenzaron a discutir por lo ocurrido y rápidamente empezaron los golpes. Olate incluso le arrojó elementos contundentes del propio comercio.

Familiares de la damnificada, que luego efectuó la denuncia correspondiente, le dijeron a la redacción de La Brújula 24 que Montalvo terminó con un derrame en un ojo y que debieron aplicarle cinco puntos de sutura en la cabeza.

Mirá el video: