Habló la almacenera agredida: “Fue todo por una Manaos y unos chizitos”

Magdalena Montalvo es la almacenera que fue ferozmente golpeada el pasado fin de semana, en un hecho que fue captado por una cámara de seguridad del propio local.

Tal como informó más temprano la redacción de La Brújula 24, la mujer denunció a una joven llamada Sofía Olate, de 22 años, que sería la que aparece increpándola en pantalla.

“Todo el mundo me dice que cierre unos días, pero yo vivo de esto y jamás tuve problemas con nadie, pago todos mis impuestos como corresponde, es la primera vez que me pasa”, reveló la trabajadora.

Y agregó: “Es una persona violenta, tiene varias denuncias”. Además, respecto del hecho, contó que “vinieron tres nenes chiquitos a comprar, por segunda vez porque hace unos meses nos pagaron con Mercado Pago trucho. Uno de ellos era el mismo. Pagaron esta vez los otros y también era trucho, le pedí el comprobante y me dijeron que no podían porque no les andaba wifi. Pero en ese ínterin entraba gente y pagaba normal. Al rato vino la hermana y me agrede, decía que le entregara la mercadería”.

En esa misma línea, la damnificada recordó que “habían comprado una Manaos y chizitos. Se querían llevar la mercadería, y creo que un paquete de hamburguesas también. Es del barrio –por Olate-, tiene un historial largo, ya ha venido de manera violenta y traté de atenderla rápido para que se vaya”.

“Me tiró con el Cintex ancho, en el momento no lo sentí, mi celular me lo destrozó, en el video se ve perfecto todo lo que me tira. Al principio no me dolía nada, después vino mi amiga y me dijo que tenía sangre en todos lados. En la comisaría me dijeron que tiene tres denuncias por pegarle a hombres y no la pueden tocar. Es como un tipo, grandote, no sé cómo hice para defenderme, todo el tiempo me invitaba a salir a la calle a pelear”, aseveró con indignación.

