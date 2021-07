"La reducción de la clase media la venimos arrastrando desde hace años"

Un informe del Banco Mundial reveló que un millón y medio de argentinos "se cayó" de la clase media durante 2020, pero el dato representa un punto en una tendencia que ya tiene unos cinco años, según la apreciación del economista Martín Gozlino.

"No es un problema de la pandemia. Lo venimos arrastrando por lo menos desde hace cuatro o cinco años. Tuvimos una salida de gente de las clases más bajas a la clase media entre 2003 al 2007, pero luego lamentablemente volvimos a derrapar", aseguró en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Goznillo destacó que Argentina siempre se ha destacado por ser uno de los países con más clase media en la región, de hecho con la baja de 2020, todavía está sobre el promedio de América Latina, pero que viene en descenso.

"No es de hoy ni de ayer. Lo venimos arrastrando por malas políticas gubernamentales, por errarle en diagnósticos y en medidas de política económica. No logramos resolver el tema de la inflación que se nos agrava por no resolver el tema del tipo del cambio", dijo.

Por otra parte, el economista comentó que "si el gobierno no hubiera ayudado a las personas y a las Pymes (durante la pandemia) esto hubiera sido una catástrofe". No obstante, advierte que "al gobierno no le queda otra para poder ayudar que emitir dinero, porque no tenemos acceso al financiamiento externo ni la conducta de guardar fondos especiales para aplicarlos en épocas de crisis".

En cuanto a la definición de clase media, que en el estudio del Banco Mundial se define por los niveles de ingresos, Goznillo la conceptualiza de la siguiente manera: "La típica familia laburante que no tiene problemas económicos, que no está pensando en el día de mañana. Tiene cierta estabilidad, un trabajo formal, y a su vez puede acceder a una canasta relativamente variada de bienes y servicios de calidad en términos de salud, educación, esparcimiento. Además, se plantea que puede progresar, tiene condiciones para eso, que son propias y apuesta a eso."

"Ese es el porcentaje de la población que se está perdiendo", concluyó.