Se suman nuevos barrios al programa de recolección diferenciada

Todos los recorridos serán a partir de las 14 hs:

Miércoles: Barrio Paihuén, Don Carlos, Los Chañares, Villa Bordeu, Don Ramiro y Villa Belgrano

Jueves: Palihue, Altos de Palihue, Palos Verdes, Patagonia Nuevo

Viernes: Patagonia, Molina Campos, Aldea Romana, Las Acacias, Patagonia Norte, Los Horneros

Delimitación de sectores:

Villa Belgrano, se recolectarán en la zona comprendida por Ruta 33, Oliverio Girondo, Las Toscas, Mariano Reynal, y Ruta 33.

Villa Bordeau, Don Ramiro, los Chañares: se recolecta entre las calles República de Croacia, Lucia Miranda, Petrona Heguilor, Ayacucho, las Cotorras, Viamonte.

Palihue: Cabrera, Pilmaiquen, 14 de Julio, Rufino Luro Cambaceres, Tres Sargentos, Prof, Herminia Abat, Sarratea, Fragata Sarmiento.

Palihue (2): Sarmiento, Los Chañares, Cerrito, Roberto J. Payró, Jacksonville.

Zona Molina Campos y Aldea Romana: Pilmaiquen, 14 de Julio, Juan Cortalezzi, Rastreador Fournier, Hipólito Yrigoyen, Saladillo, Belgrano.

Se solicita a vecinos y vecinas que la bolsa se saque con un cartel identificatorio con la palabra ¨SECOS¨ para que los recolectores puedan identificarla.

¿Qué puedo poner en la bolsa?:

Plásticos de todo tipo (botellas, contenedores de yogur, untables, envolturas de golosinas, paquetes de fideos, arroz, etc), papel, cartón limpio y seco, metales como latas, desodorantes, etc. Vidrios, sólo si están debidamente envueltos para que no lastimen a los recolectores.

No poner: