Sigue la odisea de la docente que vendía tortas para poder operarse

Karen Sánchez es profesora de Geografía. Vive en Punta Alta y a mediados del año pasado, su historia se hizo muy conocida, incluso a nivel nacional: vendía tortas para poder pagarse una operación.

Pero hoy, a pesar del paso del tiempo, su lucha sigue. Porque a pesar de haber accedido a esa intervención quirúrgica, continúa esperando por su derivación al Hospital El Cruce. Tal como señala el portal El Rosaleño, la crisis sanitaria generó que su caso quedara postergado y debe recurrir a la morfina por sus dolores.

“Los médicos me dicen que siga yendo a kinesiología y a la psicóloga, pero no tengo obra social. Con eso, más unas inyecciones que me coloco día por medio para dormir, porque ya la morfina no me hace efecto, estoy gastando $13.000 por mes”

Cabe recordar que la joven docente fue operada en 2020, luego de reunir junto con la ayuda de la comunidad, el total de la prótesis que necesitaba. Debido a algunos problemas que surgieron en la cirugía tiene que ser operada por tercera vez en el Hospital Provincial, por lo que se encuentra a la espera de un traslado. "No me dieron fecha ni siquiera para llegar a El Cruce", añadió

Para solventar sus gastos diarios, debido a que por la falta de movilidad no puede trabajar, la puntaltense realiza ventas de diferentes productos. Entre ellos, alfajores de maicena, pastafrola, torta de ricota, materas de vainilla, bombones y raviolones. Quienes deseen colaborar, se pueden comunicar al 2932- 547748.