Una docente vende tortas para pagarse una costosa operación

Karen Sánchez es de Punta Alta, tiene 24 años y es profesora de Geografía. Una luxación congénita de cadera la obliga a operarse, pero al no contar con Obra Social comenzó un emprendimiento para juntar el dinero y pagarse la cirugía.

Tal como publica El Rosalenio, cuando nació no se había formado la cabeza de fémur, por lo que a los 9 meses tuvo su primera operación. “Me pusieron un clavo de platino y el cuerpo lo rechazó. El hueso me quedó suelto y al pasar los años la cadera se va desplazando y ya no me permite apoyar” contó en Radio Rosales.

“Me recibí el año pasado y solo pude hacer dos suplencias, pero después que me opere podré hacerlo normalmente”, aseveró la profesional. Y agregó: “La prótesis es importada y es muy costosa. Hace tres años salía 150 mil pesos, pero esta semana me van a dar el nuevo valor y el lugar donde me puedo operar”.

Al no poseer Obra Social, Karen comenzó con la venta de tortas y bombones para recaudar el dinero necesario. También estará a la venta un bono contribución con importantes premios que le donaron los comercios de la ciudad.

Quienes deseen colaborar se pueden contactar al 15547748.