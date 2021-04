Las bajas de Boca para el debut en la Libertadores

Si de por sí Miguel Angel Russo ya tenía varios problemas para pensar el equipo que debutará en la Copa Libertadores este miércoles desde las 19 en La Paz, imagínese ahora con el nuevo panorama... ¿Qué panorama? Este domingo se conoció que Marcos Rojo y Edwin Cardona son positivos de coronavirus, motivo por el que ya fueron aislados inmediatamente y por el que obviamente se perderán la travesía del plantel a Bolivia. Sin embargo, lo malo para el técnico de Boca es que las bajas pensando en el estreno ante The Strongest no son solamente esas.

Las bajas de Boca por Covid

Además de los recientes casos de Rojo y Cardona, hay dos jugadores más del plantel de Boca que están aislados por coronavirus: se trata de Carlos Zambrano, quien el jueves pasado fue aislado enseguida del Complejo de Ezeiza por haber tenido contacto estrecho con un positivo y a las horas se supo que estaba contagiado; y de Jorman Campuzano, el otro colombiano que contrajo el virus. Ambos, por supuesto, no viajarán a Bolivia.​

Las bajas de Boca por lesión y suspensión​

Los problemas para Miguel Russo no solamente están en los contagiados de coronavirus, también en los otros futbolistas con los que no podrá contar por diferentes razones. Es el caso, por ejemplo, de Frank Fabra, que por su expulsión en la semifinal de vuelta en Brasil contra Santos en la última Copa, le dieron ¡tres fechas! de sanción, por lo que ahora se perderá los partidos contra The Strongest en Bolivia, ante Santos en la Bombonera (martes 27/4, a las 21.30) y contra Barcelona de Ecuador, en ese país (el 4/5, desde las 21.30).

Por otro lado, y pese a que además del Covid, Marcos Rojo arrastra una molestia en el isquiotibial derecho, hay dos jugadores que no pudieron terminar el partido contra Atlético Tucumán. Uno es Mauro Zárate, quien pidió el cambio en el PT porque sintió una molestia en el gemelo de la pierna izquierda y si bien en Boca creen que está bien y no es nada, lo estudiarán para descartar una lesión más grave. Por esto, obvio, está en duda para subirse al avión que este martes partirá hacia Santa Cruz de la Sierra (a La Paz volarán el miércoles, el mismo día del partido).

Y el otro es Agustín Almendra, la figura de Boca en el 3-1 al Decano, quien volvió a meterse entre los 11 titulares de Russo, pero también el que terminó saliendo en la Bombonera por una molestia en la rodilla. "Está bien, no es nada", le dijeron a Olé desde el Complejo de Ezeiza. De todos modos, le darán unas horas para ver cómo responde. De hacerlo bien, el juvenil es una opción clarísima para Russo ante este panorama de muchas bajas.

Fuente: Olé