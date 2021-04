Por el momento no habrá nuevas restricciones en Bahía Blanca

El gobernador Axel Kicillof brindó esta tarde una conferencia de prensa en la que anunció las nuevas restricciones que tendrá el conurbano de la Provincia de Buenos Aires a partir de mañana. En la misma indicó que, en los distritos del interior, ese tipo de medidas se irán adoptando en relación con el aumento de casos.

Por ahora Bahía Blanca, que se encuentra en fase 4, no tendrá más limitaciones de las que ya existen. Estas son la prohibición de circulación de 24 a 6 para personas no esenciales; el cierre de locales nocturnos desde las 24; y la prohibición de reuniones sociales de más de 10 personas.

Si el próximo informe epidemiológico semanal de la Provincia baja al distrito de Bahía Blanca a una fase inferior, la gobernación analizará las restricciones a implementar.

DURAS CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

Durante su discurso, Kicillof fue extremadamente duro con la oposición, especialmente con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien acusó de estar haciendo campaña en medio de una pandemia.

"Estamos en una situación dos veces peor y tres o cuatro veces más rápida que la primera ola. Los pronósticos que decían que los contagios iban a descender fracasaron. El 29 de marzo, el récord había sido 14 mil casos. El 6 de abril, hubo 21 mil y la curva siguió subiendo. ¿Tenemos que esperar que haya 40 o 50 mil para frenar?".

"La ciudad de Buenos Aires es la más afectada del país y esto no es una chicana. Tiene 623 casos cada 100 mil habitantes, contra 340 en la Provincia en los últimos 15 días".

"Los casos crecen y cuanto más gente se contagia, hay más personas que necesitan una cama de clínica y de terapia intensiva", indicó el gobernador.

"El sistema privado en la Ciudad de Buenos Aires está saturado. Sé que cuando el Jefe de Gobierno habla del nivel de ocupación de camas, no se refiere al sistema privado. No tiene en cuenta la cantidad de gente que hoy cuenta con medicina prepaga y que se atiende en centros privados. Esos son los que no van a conseguir cama cuando la necesiten".

"Me gustaría que estos genios de la epidemiología se pongan en contacto con los países del primer mundo, como Gran Bretaña, Francia y España para explicarles sus brillantes ideas".

"No es que los chicos no van a tener clases. Se vuelve a la virtualidad por 15 días. Lo que buscamos es reducir la circulación de gente. No es que las escuelas sean inseguras, pero se produce movimiento de gente a las salidas, los chicos se reúnen a la salida y las abuelas después cuidan a sus nietos", mencionó.

"Pareciera que el único consenso es hacer lo que ellos quieren. Todo el tiempo intentan boicotear nuestras medidas. Está claro que están haciendo política en medio de una pandemia mundial".

LAS RESTRICCIONES EN EL CONURBANO

-El AMBA se encuentra en fase 2 y allí se aplican las medidas dispuestas por el DNU de Alberto.

-En tanto que los 22 distritos del interior que se encuentran en fase 3, continúan como hasta ahora, con las medidas dictadas el viernes pasado (con escolaridad presencial como en el resto de la provincia).

-AMBA (fase 2):

- Restricción de circulación entre las 20 y las 6 horas.

- Suspensión de actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados.

- Actividades comerciales hasta las 19 horas.

- Gastronomía nocturna: solo delivery.

-Suspensión de clases presenciales del 19 al 30 de abril.