Dereck sobre su llegada a la NBA: Soñaba con estar ahí

Gabriel Deck se prepara para cumplir uno de los sueños que persiguió desde chico: jugar en la NBA. Desde hace tiempo habitué en la Selección argentina de básquet y habiendo llegado a Europa tras consagrarse a nivel nacional, el Tortu fue contratado por Oklahoma City Thunder y ya se despidió del Real Madrid en las redes sociales.

“He pasado momentos hermosos e inolvidables en este club. Me llevo los mejores recuerdos”, mencionó el basquetbolista de 26 años, quien ya se imagina en la liga de baloncesto más importante del planeta. “Ahora me espera otro desafío, para mi vida y mi carrera. Cuando era chico y jugaba con mi hermano Joaquín, soñaba con la NBA. Era algo muy lejano. Hoy voy a tener la posibilidad de estar ahí”, expresó.

Mientas algunos debaten las condiciones del santiagueño que a nivel nacional vistió los colores de Quimsa y San Lorenzo y se filtró cuántos millones embolsará durante su contrato con la franquicia de Oklahoma City (se aseguró el primer año de vínculo con opción a extenderse a otros tres), Deck se centra en disfrutar de su actualidad y se pone a punto para tener su bautismo en la NBA.

Nacido en Colonia Dora, Santiago del Estero, de chico, Gaby prefería el fútbol. “Ojo que era bastante bueno, goleador, soñaba con ser futbolista profesional”, contó. Pero su hermano lo convenció de intentar con el básquet. “Me llevaba a jugar al club Mitre pero yo me volvía porque no me gustaba el básquet… Hasta que vi por TV un partido de la Liga Nacional y me encantó”, relató.

Este es el mensaje completo:

“Hola a todos. Quiero aprovechar estas líneas para despedirme de toda la gente del @realmadridbasket. De los aficionados, que me cobijaron desde el primer día que llegué al club, de los compañeros que tuve en estos tres años, y de cada uno de los integrantes del staff. He pasado momentos hermosos e inolvidables en este club. Me llevo los mejores recuerdos. Ahora me espera otro desafío, para mi vida y mi carrera. Cuando era chico y jugaba con mi hermano Joaquín, soñaba con la NBA. Era algo muy lejano. Hoy voy a tener la posibilidad de estar ahí. Agradezco a todos los que me han acompañado en el camino. A mi familia, a mi novia Tamara, a mis amigos y a toda la gente que me ha escrito en estos días. Fueron muchísimos. MUCHAS GRACIAS!”.