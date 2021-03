No te pierdas la columna de Laura Ubfal en La Brújula 24

La reconocida periodista Laura Ubfal desarrolló esta mañana en el programa "Vive cada día", por LA BRÚJULA 24, su ya habitual columna diaria con las principales noticias vinculadas a la farándula.

Primero, la especialista en espectáculos le dedicó un párrafo al regreso de PH: Podemos hablar, programa que conduce Andy Kusnetzoff. "Arrancó bien, aunque la gente está muy captada las series, a pesar de todo un 9,4 no está mal".

"De todos modos esperaban un poco más, sabiendo que la semana que viene arranca Juana"

Disney ya reveló por qué plataforma se verán las ficciones que se grabaron, se están grabando y se grabarán en Argentina con figuras como Adrián Suar, Gustavo Bermudez, Andrés Parra, Carla Peterson, China Suarez, Benjamín Vicuña, Mike Amigorena, Natalia Oreiro y muchos más.

En alta competencia, hacia el mes de junio, Disney lanzará en América Latina Star Plus, su nueva propuesta de contenidos en la que se podrá ver un importante catálogo de series y películas y estos esperados estrenos locales.

“Los protectores” igual que “Sesiones”, ya están en postproducción. “Limbo” se terminará con escenas grabadas en España con Clara Lago, Andrés Gil y Andrea Frigerio; mientras que “Santa Evita” se comenzará a grabar el mes que viene con Natalia Oreiro, Frances Orellá (Merli), Ernesto Alterio y gran elenco", contó la profesional.

En Argentina ya se pueden ver Netfix, Amazon Prime Video, Accorn, Disney Plus y Paramount Plus y hacia mediados de año llegarán Star Plus y HBO Max. Un universo de opciones y cada una luchará en precio y calidad por sus abonados.

Julieta Díaz, Mariana Genesio y Natalie Pérez, 5 años después

Es la segunda parte de “Pequeña Victoria”, la creación de Erika Halvorsen, que ahora no tiene su firma, con tres de sus protagonistas: Julieta Díaz, Mariana Genesio y Natalie Pérez, en una historia que transcurre cinco años después del final de la primera temporada.

La serie se estrenará este año por Amazon Prime Video y por Telefe y se llamará “Pequeñas Victorias, Perdidxs en la Tierra”, en una temporada de 10 capítulos de media hora cada uno a cargo de ViacomCBS International Studios.