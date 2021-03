Denuncia que un vecino le fracturó la mandíbula a piñas

Jorge Wirtz tiene 68 años y está internado en la guardia del Hospital Municipal con fractura de mandíbula porque, según denuncia, un vecino de su misma cuadra -La Plata al 2000- lo golpeó salvajemente el pasado sábado.

En diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, el hombre contó que "estoy en el hospital porque el sábado iba en el auto cuando, a unos 40 metros de mi casa, había 6 o 7 vecinos que siempre están tomando, con droga. Yo paré, bajé el vidrio y me pegaron varios golpes con una manopla".

"Me terminaron rompiendo la mandíbula en 3 o 4 partes. Ahora están todos los especialistas acá atendiéndome, haciéndome radiografías para ver si me tienen que operar o no", relató Jorge.

Respecto de posibles antecedentes, explicó que "nunca me pasó nada así, son pibes que están en sus cosas, difíciles. Tengo la sospecha de que estuvieran falopeados, quizás me querían robar". Y señaló que "en ese momento llamé al 911 dos veces porque no venían y terminé yendo en el auto a la comisaría. El oficial de turno me dijo que no podía tomarme la denuncia porque estaba con un tiroteo ocupado. Después fueron mi hijo y mi mujer y tampoco me la tomaron".