Causa UOCRA: declararon empresarios víctimas de las extorsiones

Finalizó hoy la primera jornada del juicio por la asociación ilícita en la que se investiga a la cúpula de la UOCRA Bahía Blanca.

Durante el debate, que no contó con la presencia de periodistas por la pandemia de coronavirus, declararon los testigos Pablo Quantín, Fabián Gurrado y Ricardo Rodríguez.

Quantín era representante de la firma Vial Agro S.A y Presidente de la Cámara de la Construcción cuando sucedieron los hechos; y Fabián Gurrado era Presidente de la firma Ingeniería y Arquitectura.

Los empresarios aseguraron que conocían las exigencias de aumentos en los sueldos de los trabajadores, que eran superiores en un 30 o 35 por ciento a las que figuraban en los convenios. Según indicaron, desde la UOCRA exigían la contratación ciertas firmas proveedoras en particular. También afirmaron que esas exigencias eran impuestas, no negociables, y que si no las aceptaban el gremio paraba las obras que se estaban llevado a cabo en distintos sectores, generando un mal mayor.

En cuanto a Ricardo Rodríguez, quien fuera interventor del gremio entre los años 2017 y 2018, cuando Humberto Monteros fue desplazado de su cargo como secretario general, dijo que la situación contable del sindicato estaba en orden, a tal punto que pudieron comprar un vehículo cero kilómetro.

También aseguró que los convenios que en su momento se habían firmado con las empresas, eran todos en busca de un mayor beneficio para los trabajadores.

Mañana martes continuará el juicio con la declaración de otros tres empresarios que fueron víctimas de maniobras extorsivas, y con otros dos testigos.