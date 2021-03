Detienen al joven que le rompió la mandíbula a trompadas a un vecino

Personal de la comisaría Quinta detuvo esta tarde al joven acusado de haber golpeado a su vecino con una manopla de hierro, que le produjo una fractura de mandíbula y lo dejó internado en la guardia del Hospital Municipal.

Se trata de Agustín Facundo Ventura, de 18 años, quien el sábado habría agredido salvajemente a Jorge Wirtz (68) en momentos que el hombre arribaba con su vehículo a su domicilio del barrio Noroeste.

Esta mañana, en diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, la víctima contó que “había 6 o 7 vecinos que siempre están tomando, con droga. Yo paré, bajé el vidrio y me pegaron varios golpes con una manopla".

"Me terminaron rompiendo la mandíbula en 3 o 4 partes. Ahora están todos los especialistas acá atendiéndome, haciéndome radiografías para ver si me tienen que operar o no", relató.

Según lo que trascendió por testigos del barrio, previo a la agresión, Wirtz habría realizado sin querer una mala maniobra con el auto y casi se lleva por delante a Ventura que circulaba en bicicleta, aparentemente por ese motivo el agresor lo persiguió hasta lograr atacarlo.