La Sociedad de Fomento de Tiro Federal aclara que la biblioteca no cierra

A partir del reclamo realizado días atrás por Natalia Ávalos, quien se venía desempeñando como responsable de la Biblioteca Popular Jorge Luis Borges de Tiro Federal quien se considera despedida a partir de la presunta decisión de no volver a abrir la institución, la Sociedad de Fomento de dicho barrio desmintió esa versión esta mañana en LA BRÚJULA 24.

Lo hizo mediante su tesorero, Walter Schapp, quien mencionó en el programa "Vive Cada Día" que "no está en tela de juicio cerrar. Con la ayuda de las ATP pudimos abonar el salario y las cargas sociales, pero con el subsidio de Provincia es imposible poder afrontar la totalidad de su sueldo", mencionó, en relación a los haberes que cobra Ávalos por la cantidad de horas que venía trabajando antes de la pandemia.

"Hablamos con ella para revisar su horario, reabriendo dos veces por semana, cuatro horas y media por día, porque no podíamos seguir pagándole. Cometimos el pecado de no plasmarlo por escrito, confiamos en la palabra. Ese fue nuestro error. Debimos haberle enviado una nota donde figure la indemnización por la merma en la cantidad de horas", sostuvo Schapp en otro segmento de la entrevista radial.

Además, luego de aclarar que no fue despedida, añadió: "Como a ella no le convenía, algo que es totalmente respetable, la llamamos para acordar la indemnización, afrontándola mes a mes porque no tenemos todo el dinero para abonarlo en un pago".

"La institución hoy está cerrada al público, la idea es reabrirla, pero con una bibliotecaria que acceda al sueldo que podemos afrontar. Con los ingresos que tenemos, hacemos lo que podemos y queremos que las dos partes queden conformes. Al cobrador, de diez socios les paga solo uno porque no estamos dictando talleres", finalizó el tesorero de la Sociedad de Fomento tirense.