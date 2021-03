Preocupación frente al posible cierre de la Biblioteca Popular de Tiro Federal

Una versión que ha ido tomando fuerza con el paso de las horas ganó las calles de un sector de la ciudad donde los vecinos se encuentran preocupados en caso de que el rumor se transforme en realidad.

Según trascendió, la Biblioteca Popular Jorge Luis Borges ubicada en Pelegrini al 600 del barrio Tiro Federal podría cerrar definitivamente sus puertas. El conflicto se agravó al materializarse el despido de Natalia Ávalos, quien estaba al frente del establecimiento.

"Desde el 16 de marzo que no está abierta, a partir de la declaración de la pandemia. En el sector reside una mayoría de adultos mayores y, como yo sufro de asma, alegaron que no podía reabrirla. A partir de septiembre podríamos recibir y devolver libros, cuando se liberó la actividad por la cuarentena", sostuvo Ávalos, en LA BRÚJULA 24.

Además, consultada por el programa "Vive Cada Día", añadió que "desde hace un mes, desde la Sociedad de Fomento me vienen ofreciendo acortar mi carga horaria a nueve horas semanales porque no pueden pagar mi sueldo. Sin embargo, no están saliendo a cobrar las cuotas societarias y tampoco me están permitiendo realizar los talleres para sustentar mi labor".

"A esto se le suma el atraso histórico que siempre se registra en esta época del año, que recién empieza a pagar ahora lo que corresponde a enero. Como ayer no acepté, según ellos, el contrato por nueve horas que nunca me fue enviado y que está prohibido porque el mínimo es de 30 semanales", finalizó la ahora ex bibliotecaria.