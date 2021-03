Súper Clásico 240 entre América y Chivas

Las dos mitades futboleras de México se paralizan este domingo 14 de marzo cuando el Rebaño Sagrado, las Chivas Rayada del Guadalajara reciban en su moderno estadio de Akron, su feudo tapatío.

Los números no mienten y el del domingo será el duelo número 240 entre ambos clubes con saldo de 86 victorias para las Águilas y 77 para el Rebaño, otros 76 encuentros se han saldado con empates. Partido muy abierto según los momios liga MX, pero en el que américa deberá hacer buena su posición clasificatoria y sus buenas sensaciones en cuanto a juego y resultados de las últimas fechas.

El América, del “indiecito” Santiago Solari, recién llegado a la Liga MX y con el aval de haber dirigido, entre marchas y contramarchas al mismísimo Real Madrid, llega al Súper Clásico navegando con mayor tranquilidad que su archirrival.

Las Águilas podrían tener más ventaja sobre los demás equipos, pero debido a una alineación indebida en su partido de Atlas la Comisión Disciplinaria le quitó los 3 puntos ganados, todo por tener en la banca a Federico Viñas a quien no registraron en la alineación del partido. Un acontecimiento anómalo en el fútbol profesional, pero que quedará en anécdota si finalmente América se alza con el entorchado.

Mientras el rebaño, son los reyes del empate, casi no han ganado y van a la mitad de la tabla, no son contundentes y no tienen mucho material para demostrar que serán los favoritos. El equipo de Guadalajara llega al clásico de temporada con la defensa mermada, con 15 goles recibidos en sus primeros 10 partidos.

En los últimos cinco clásicos ha habido una hegemonía de los de Coapa, la escuadra americanista se ha despachado con tres victorias y dos derrotas ante su más acérrimo rival, lo cual agranda su favoritismo para el partido del domingo 14 de marzo, más allá de la ventaja de la localía que tiene el rebaño tapatío.

El Akron albergará el encuentro más importante del semestre en el futbol mexicano. Para agregarle un condimento a este duelo más que especial, ayer se confirmó que la Mesa de Salud del Gobierno de Jalisco autorizó al Rebaño Sagrado a abrir las puertas de su estadio para recibir a sus aficionados.

Ingredientes que no hacen nada más que potenciar el sabor de uno de los platos estrellas en la Liga MX, y que también ha colonizado otras fronteras.