Acusa a su ex de incendiarle la casa: "Me quiere matar"

Susana está desesperada. Esta mañana, las pertenencias de su vivienda, ubicada en Rondeau 2.128, quedaron reducidas a cenizas luego de un voraz incendio que, según sospecha, fue ocasionado por su expareja.

Ahora esta mujer quedó en la calle y con un miedo que la atormenta: según refirió su ex, quien cuenta con un frondoso prontuario, no va a parar hasta matarla.

"Mi expareja se fue hace una semana porque quería rehacer su vida con otra persona. Le dije que no venga más, porque me estaba haciendo daño. Ya había amenazado con matarme, porque es violento, sobre todo cuando se droga o se alcoholiza. Anoche me fui a trabajar y a las 8 de la mañana cuando llegué, me encontré con que estaban los bomberos sacando las últimas cosas que me quedaban en la casa", relató Susana en comunicación con el móvil de LA BRÚJULA 24.

"No tengo ningún enemigo y no salgo más que para ir a trabajar. Anteanoche él vino nuevamente, me dijo cosas horribles, me levantó la mano y se fue. Anoche conseguí una changa, porque hacía muchos días que no tenía ni para comer, y supongo que vino a robar. Dobló una puerta de atrás, se llevó la garrafa, el smart y después seguramente quemó todo", agregó.

Envuelta en llanto, Susana dijo que las pérdidas por el incendio fueron totales y que lo único que la alegra es que su perrita, la única compañía desde hace siete años, regresó a su casa. "Me tengo que ir a dormir una plaza o a un parque. No me quedó nada. Solamente mi perrita, que por suerte volvió después del incendio, y una sábana", dijo.

Susana, quien además es VIH positivo, relató que "tiene miedo" por su vida, porque su ex pareja ya la corrió con un palo de amasar y hace un año le rompió varias piezas dentales.

"Hay muchas llamadas mías en el 911. Él es chileno y tiene pedido de extradición. Ya tiene antecedentes por violencia de género y por robo. Tengo mucho miedo porque si me quedo sola, va a volver", aseguró.

Para cerrar, Susana pidió ayuda para limpiar su vivienda: "Si alguien pudiera venir ya sería una gran mano", completó.