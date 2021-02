Le pedían los ahorros para "salvarla" de una devaluación

Beatriz es fiel oyente y lectora de La Brújula 24. En las últimas horas, inescrupulosos quisieron embaucarla por teléfono para robarle sus ahorros, pero ella afortunadamente se dio cuenta del ardid de los delincuentes.

Por eso, se comunicó con este medio para contar su experiencia y, en especial, alertar a la gente para que nadie caiga en las redes de los amigos de lo ajeno. "Me llaman por teléfono, hablan con mi marido, yo lo escuchaba decir 'Que desgracia. Le dije que cortara porque teníamos que salir, pero me dijo que era mi hermana que me tenía que decir algo".

"Me pasó el teléfono y noté que tenía voz rara, del otro lado me decían que estaba comiendo, nerviosa porque iban a devaluar a la tarde, que la habían llamado del Banco Pampa para avisarle", recordó con indignación.

Y agregó: "Me aseguraba que los billetes que tenía en mi casa, los de Roca, había que cambiarlos. Le decía vos me conoces, como te voy a mentir, no tengo plata en casa. Después me dijo 'andá al médico que después seguimos hablando', y corté".