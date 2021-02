"Mi hijo no hizo nada", asegura la madre del acusado del robo a conocido empresario

La madre del principal sospechoso por el robo a Roberto Elissamburu, conocido empresario de la ciudad que fuera allanado días atrás, se defendió de las acusaciones que pesan en su contra.

Esther Gómez, mamá de Ignacio Nievas, explicó en LA BRÚJULA 24 que "el lunes la DDI se presentó en la casa de mi hijo. A él le habían robado la moto y, sabiendo quién había sido el autor, salió a buscarlo. La encontró toda desarmada y desestimó la denuncia. Con ese pretexto fue la Policía a conocer el domicilio de él, apretándolo para que denuncie y al día siguiente lo allanaron".

"Le buscaron joyas y armas cuando él no estaba. También hicieron el procedimiento en mi casa. Me robaron 4500 pesos, aprovechando que yo tampoco me encontraba allí. A él también le sustrajeron dinero y nos rompieron la puerta del domicilio. Lo acusan de un robo y no tienen de dónde agarrarse. Él no tiene nada que ver con el hecho del empresario".

"Él tiene antecedentes porque hace siete años fue acusado de un homicidio en una pelea en Villa Nocito, ya pagó en la cárcel de Sierra Chica. Y se agarran de eso, buscan una mancha más al tigre. Hay una persecución psicológica que viene de hace mucho. Él está firmando en el Patronato de Liberados desde hace dos años y está trabajando. Hoy alquila una piecita y se está portando bien".