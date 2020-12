Tremendo reto de Martitegui a Marengo: "Si rompés las reglas te vas"

Este jueves se vivió uno de los momentos más tensos de Masterchef Celebrity desde que comenzó en la pantalla de Telefe. El jurado, particularmente Germán Martitegui, no toleró más las actitudes imprudentes de Rocío Marengo y lo puso en palabras. El momento arrancó cuando el chef detectó que la participante comía una salsa que había preparado para entregar.

Martitegui le dejó en claro que estaba rompiendo las reglas y que cesara de hacer lo que hacía. “¿Qué hace Marengo?”, le preguntó el jurado con cara de pocos amigos. Al no encontrar la respuesta esperada, Germán le dijo: “Estás comiendo mientras nosotros estamos acá”. Resulta que la participante estaba deleitando una salsa criolla, que supuestamente para ella estaba mal preparada y que iba a ser duramente criticada al momento de la presentación. “Está haciendo desaparecer la salsa”, disparó uno de sus compañeros.

Pero eso no fue todo… El segundo -y más duro round- se dio en el momento de la devolución. Ahí chocaron muy fuerte el jurado y la participante donde cada uno se expresó de modo muy fuerte. “Voy a decirte algo antes de probar (tu plato). Este es un concurso de cocina muy respectado que se da en 54 países hace cinco años y tiene reglas. El hecho es que vos hayas levantado la mano-cuando terminó la prueba- y siguieras poniendo cosas arriba de tu plato es una falta de respeto a todos tus compañeros”, disparó Martitegui.

Y continuó: “El hecho de que hayas escuchado porque un compañero tuyo presentó su plato antes que no queríamos salsa criolla y te la empieces a comer, es romper todas las reglas sin pensar en los demás, sin que te importemos nosotros, sin que te importe este programa. Estoy tratando de decirlo lo más calmado que puedo. Nunca, en cinco temporadas de este programa, alguien nos faltó el respeto y me faltó el respeto de esta manera”, insistió Germán.

“Es un juego…”, se defendió Marengo, pero enseguida el jurado le respondió: “Esto no es un juego. Para vos es un juego, para mí es mi trabajo y las reglas se cumplen. Si vos rompés las reglas te vas. en esa parte acá no se juega porque está nuestro prestigio y está el prestigio de este programa en juego”. lejos quedarse callada, Rocío mantuvo su postura: “Si yo creo que la salsa criolla me la van a criticar, me la comí y la disfruté”.

Germán Martitegui es uno de los jurados más duros en MasterChef Celebrity y nunca anda con vueltas para decir allí lo que piensa. Sin ir más lejos, en las últimas horas, el chef se pronunció con respecto a la legalización del aborto, dos días después del ingreso de proyecto a la Cámara de Diputados para su debate en comisiones.

Germán se mostró en favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo hizo a través de un tuit, en el que expresó: “Si los embarazados fuéramos los hombres, incluidos los curas, el aborto sería legal desde 1810. No sean hipócritas”. El mensaje en redes sociales había sido publicado el 8 de marzo de 2018, es decir, el día en que el Congreso Nacional trató el proyecto para legalizar el aborto, que finalmente no fue sancionado porque no obtuvo la aprobación del Senado.