Estela de Carlotto: "Nosotras estábamos ensayando un camino desconocido"

En el marco del Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24. La referente del movimiento hizo un repaso por la incansable lucha que llevan adelante desde hace ya largo tiempo.

"Llevamos 43 años de lucha buscando Memoria, Verdad y Justicia. Y son palabras que hay que llevar a la práctica, no son emblemas sueltos", comentó Estela en diálogo con el programa La Mesa Dominguera.

"Hemos tenido que salir al mundo cuando estaba la dictadura, para que reconozcan y sepan los países hermanos qué es lo que estaba pasando en nuestro país. Nosotras estábamos ensayando un camino desconocido, cada una tenía una vida distinta. Improvisábamos, pensábamos entre todas qué hacer", explicó.

"Íbamos abriendo un camino que ya hoy esta claro, en el sentido de que sabemos lo que debemos hacer, pero en aquel momento era 'ver' cómo nos recibían", agregó.

Consultada por su presente y de cómo transita esta etapa de su vida, la titular sostuvo: "Soy una docente, una señora que tenía otro proyecto de vida y me fui formando en esta tarea que no va a terminar mientras tenga vida".

"Sigo siendo la misma, pero en espacios distintos con un criterio renovador permanente", afirmó.

Su vínculo con Maradona

Carlotto también se refirió a la muerte del ídolo popular, con quien siempre tuvo una relación muy especial.

"Hay cariños que se construyen a la distancia. Lo vi en dos oportunidades en mi vida. Una en Cuba, cuando Fidel nos invitó a las organizaciones de Derechos Humanos a participar de una celebración. Ahí hablamos un poquito, lo necesario. Estaba Coppola y le dije 'cuídelo mucho'", relató la referente.

"La segunda fue en Sudáfrica. La gente que me llevo tenía una amistad con Maradona y arreglaron una reunión, ahí lo encontré, nos abrazamos y nos dijimos cosas lindas. Al día siguiente me tenía que ir y no quería que me fuera", comentó.

Además, Estela señaló que fue ella quien pidió en el velorio del "10" que "pongan un pañuelo de Abuelas sobre el féretro", y finalmente fue el presidente Alberto Fernández quien se encargó de hacerlo.