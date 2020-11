"Hoy es un día de gran dolor, ya habrá tiempo para saber si algo falló"

El conocido abogado Miguel Ángel Pierri vive por estas horas la conmoción por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, siendo él uno de los letrados que asisten al entorno del "10", y en diálogo con LA BRÚJULA 24 mencionó detalles de la noticia que revoluciona al mundo.

"Estuvimos a pedido de Verónica en la morgue donde se llevó a cabo la autopsia del cuerpo de Diego. Se sigue sosteniendo el cuadro de una muerte natural, por un edema pulmonar por presencia de líquido en ese órgano. Esta fue la etapa preliminar del trabajo de los peritos. Luego, habrá un cuadro mucho más claro para establecer su fallecimiento", enfatizó Pierri, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó que "hace unos días estuvimos presentes en la Clínica de Olivos, cuando se determinó la externación de Diego y la familia en su conjunto con el doctor Luque, decidieron que él regrese al domicilio de Benavidez. La evolución del cuadro de salud no era bueno, por eso vamos a esperar los resultados finales de las pericias y es ahí donde vamos a hacer hincapié".

"Vamos a buscar las respuestas en su momento, hoy es un día de dolor, poco a poco caemos en la situación. A mí todavía me retumban en el oído las últimas palabras de él cuando Verónica lo fue a visitar con Dieguito Fernando y no lo percibía bien. El fiscal general de San Isidro ya habló de muerte por causas naturales, eso ahora hay que sostenerlo y avalarlo. Pero para eso habrá que esperar 10 o 15 días para conocer la verdad científica concluyente", mencionó el letrado en otro segmento de la entrevista radial.

Luego, analizó lo que vendrá: "Fue una noche larguísima donde uno solo busca respuestas. Hoy impera el dolor, la resignación y las lágrimas, no estamos para el show mediático. Es la noticia que uno nunca quería conocer. Cuando me llamaron a las 12 para avisarme que le estaba pasando algo a Diego y a los pocos minutos me lo ratifican, estaba convencido de que era un cuadro del que iba a salir".

"Uno, en estos días, escuchó otras voces. Sería bueno oír a Alfredo Cahe, quien me dijo que si a Diego le pasaba algo en estos días, no iba a salir. Es un médico, una voz autorizada. No tengo nada para decir del doctor Luque, pero tengo bronca e impotencia, necesidad de encontrar respuestas. No me guío por el teléfono descompuesto", recalcó Pierri, conmocionado.

Por último, recordó que "Diego estaba viviendo en una casa alquilada en Benavidez, donde todos los días un familiar debía cuidarlo. Pensé que iba a haber un médico todo el día. Todos sabemos que lo terminó atendiendo un cirujano vecino. Por quien era Diego, merecía otra cosa. Habrá que evaluar todo, por ejemplo qué medicación estaba tomando. Un post operado cardíaco y con sus antecedentes de salud, uno se pregunta dónde están los cuidados para con él".