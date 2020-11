El análisis de Rafael Emilio Santiago tras el empate de Argentina con Paraguay

Como todos los viernes, el gran Rafael Emilio Santiago desarrolló una brillante columna en el aire del programa "Bahía Hoy", que se emite por LA BRÚJULA 24. En la misma, el experimentado periodista se refirió, lógicamente, a todo lo que dejó el duelo de anoche de la Selección Argentina por las Eliminatorias.

"Messi ya está grande y se nota, pero igual lo persiguen como si estuviera en plenitud. Al equipo le falta, jugamos dos partidos de local e hicimos dos goles. Después pasaron cosas, el VAR no funcionó bien, el árbitro tampoco. Y además lo vi livianito al equipo, les rompieron a un compañero en la cara y nadie dijo nada", sostuvo el especialista.

Y agregó: "Jugamos de local en la cancha de Boca, nos partieron un jugador y no pasó nada. A veces pienso que falta un muchacho como Ruggeri en el 11. Estos dos pibes, los Romero, son pesados. Le pegaron a un compañero en San Lorenzo".

"Ahora que está en una meseta Messi nos va a costar, pero creo que vamos a llegar. El primer tiempo no la agarramos, después merecimos ganar. Pero no hicimos ningún gol, y no jugamos todavía con un equipo importante como es Brasil o Uruguay. Nos tocó un mal árbitro, quiere decir que no tenemos peso en la Conmebol", sintetizó.

Luego, a modo de análisis del presente, el periodista comentó que "antenoche, trabajando como encantador de serpientes con Luis Novaresio, Jorge Asís dijo que en este país llegar a viejo es una equivocación. Sé que no siempre acierta el turco, pero tiene gracia y con eso va tirando porque nadie guarda archivos sobre pronósticos anteriores".

"Esta vez dio en el blanco. En esta Nación el Presidente lamenta que la gente viva más y encima lo declara. Es desalentador, yo vi la cara de estupor del que se lo preguntaba y es una síntesis del atropello. Dijo que 'ahora tenemos que mantenerlos hasta los 85', es decir que si llego a esa edad me voy a asentir avergonzado", sostuvo con indignación.

Y aseveró: "En el lenguaje del argentino exquisito de hoy se prefiere hablar de miembros de la tercera edad o adultos mayores, pero para los que deciden el monto de las jubilaciones pareciera que la denominación más acertada sería viejos gastados".