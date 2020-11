"Se notaba que hacía mucho tiempo que la mujer estaba en la cama"

El comisario Gonzalo Sandobal habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 sobre la muerte de Maria Cristina Piscitello(55), en una casa de Chacabuco al 1400, quien fue hallada en una habitación con signos de deshidratación, infecciones y lesiones en la cadera

Primero, en diálogo con el periodista Germán Sasso, el titular de la seccional Cuarta refirió que "alrededor de las 14 se recibió un llamado del servicio de ambulancias Alerta que solicitaba la presencia de la policía, ya que había una mujer fallecida y se podría tratar de una muerte por abandono".

"Primero llegó el móvil del Comando de Patrulla y solicitó el arribo de agentes de la Cuarta. Al llegar, se encontraron con el hermano de esta señora, que se llama Gustavo Daniel Piscitello, que vivía con ella", indicó el uniformado.

Además, consultado por el estado de la víctima, comentó que "aparentemente tenía una enfermedad, había falta de limpieza y se pidió Científica. El médico policial trabajó en el lugar y determinó que el fallecimiento se produjo por una infección en sus miembros inferiores".

"No sabemos qué tipo de enfermedad tenía en las piernas porque falta la autopsia, pero se notaba que estaba hace bastante tiempo en esa cama"

Y agregó: "Es una casa que son dos o tres habitaciones, había algo de desorden y se notaba que la mujer estaba sin ningún tipo de atención médica. Incluso le tomamos declaración a un familiar, quien nos refirió que no la veía desde hace muchos meses, de antes de la pandemia".

"Será materia de investigación qué tipo de atención le daba el hermano. Era un cuadro bastante conmovedor. En el momento de la entrevista no parecía una persona fuera de sí, trabaja en un comercio conocido y no somos quien para determinar si estaba en sus cabales o no, pero no lo parecía".

"La última persona que la vio con vida, antes de la pandemia, no conocía ningún tipo de enfermedad. Una vez que finalice la autopsia y tengamos una causa de muerte veremos cómo sigue la investigación", aseveró Sandobal.