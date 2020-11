A Liniers se le escapó un refuerzo: "El valor de la palabra ya no existe"

El arquero Mauro Leguiza, quien se había incorporado a Liniers hace poco más de 20 días, decidió marcharse de la ciudad para sumarse a Chaco For Ever, equipo que milita en el Federal A.

La noticia obviamente cayó como un baldazo de agua fría para la dirigencia del "Chivo" y también para su entrenador Walter Carrio, quien ahora deberá evaluar la posibilidad de buscar otra variante en el mercado o en la cantera del club.

"Me dijo que su representante había arreglado todo con Chaco For Ever y se fue. Lamentablemente, es una cosa que sucede en todos los ámbitos del fútbol, donde a veces el manejo de los representantes no condice con la palabra que los jugadores dan en los clubes", se quejó Carrio, en diálogo con El Deportivo 24, de LA BRÚJULA 24.

"Es una lástima, porque ese chico dejó una mala imagen en Bahía y en la categoría. Acá nos conocemos todos y cuando averiguamos para traer un jugador pedimos referencias a los otros entrenadores de la categoría", agregó.

Carrio mencionó que está a favor que los futbolistas puedan crecer y escalar entre las diferentes categorías, pero aseguró que lo principal en el fútbol es tener códigos.

"Cuando un jugador tiene una posibilidad de crecer, queremos que lo haga y no se pierda esa chance. Lo que quiero es que me avisen y que lo podamos hablar como personas civilizadas. Cuando un jugador viene a plantearme que se quiere ir, para mí ya está afuera, porque ese chico va a ser difícil que luego esté enfocado en los objetivos que tiene el club", dijo.

El fútbol ha cambiado y hay mucha gente que se mete en la vida de los jugadores y se la terminan complicando. El valor de la palabra ya no existe", finalizó.