Tucumán: vecinos matan a golpes al presunto asesino de una nena

Una horda de personas enfurecida mató este miércoles a golpes y patadas al hombre sospechoso de asesinar y abusar a la niña Abigail Riquel, una nena de 9 años cuyo cadáver fue encontrado en un descampado de Tucumán.

Desde el Ministerio Público Fiscal tucumano indicaron que por "una serie de detalles en su fisonomía" se confirmó que se trata de "Culón", quien era buscado desde el domingo por el asesinato de la nena. El cuerpo fue llevado a la Morgue Judicial.

"Se trata de la persona que estábamos buscando por el crimen de Abigail. Está muerto y el cuerpo fue llevado a la Morgue Judicial, donde se llevará a cabo la autopsia. Hay coincidencia en los cortes que presentaba en ambos brazos, que eran muchos; además de tatuajes y otros rasgos físicos. Fue atacado a golpes y a machetazos", señaló el fiscal López Bustos.

Según informó Télam, el sospechoso había salido hace menos de diez días de la cárcel y contaba con antecedentes penales, entre ellos al menos diez intentos de robo.

El linchamiento ocurrió esta tarde, en el barrio Elena White, en la capital tucumana, donde los vecinos siguieron al presunto homicida y antes de entregarlo a la Policía lo desnudaron y golpearon, tras lo cual murió.

A lo largo de estos tres días que era buscado, tanto policías como vecinos y allegados a la víctima participaron de manera activa de la búsqueda.

El diario La Gaceta informó que dieron con el sospechoso cerca de El Manantial. Cuando llegaron los policías, las personas ya lo habían golpeado tanto que perdió la vida.

"El sujeto, sobre quien pesaba una orden de captura de la Unidad Fiscal en Homicidios I, a cargo de Ignacio López Bustos, fue sorprendido en el barrio 240 Viviendas, ubicado al sur de la capital, por un grupo de personas que lo golpeó hasta provocarle la muerte", informaron fuentes oficiales.

El ataque, por el que hasta el momento no hay detenidos, fue registrado por personas que estaban en el lugar con sus teléfonos celulares, por lo que se viralizaron varios videos.

Su búsqueda se había extendido con numerosos rastrillajes en barrios, predios y fincas. Este miércoles el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del MPF, a cargo de Eugenio Agüero Gamboa, utilizó drones para sobrevolar sectores de fincas ante la posibilidad de que el sospechoso estuviera oculto entre las plantaciones.

Los investigadores judiciales recorrieron los barrios 11 de Marzo, San Miguel, Francisco I° y San Gabriel, a partir de diferentes datos que indicaban que el prófugo podría haberse encontrado en algunas de las barriadas mencionadas.

Los vecinos ya le habían incendiado la casa en la noche del domingo. "Están todos los policías buscándolo", había indicado Sofía Coman (31), la mamá de la víctima, en referencia al joven de 25 años.

"Estoy esperando que le hagan la autopsia (a Abigail). Y quiero llevarla a mi casa para poder llorarla y darle la sepultura. Esto no puede quedar así. Era una niña de 9 años, no le hacía mal a nadie. No entiendo por qué se pueden ensañar con una niña. No lo entiendo", agregó la mujer entre lágrimas.

El día que encontraron a Abigail, uno de los tíos de la menor contó que la pequeña salió de su casa cerca de las 9 de la mañana para ir hasta lo de una amiga que vive a pocos metros de allí. Pero con el correr de las horas nunca más se la volvió a ver.

En ese momento, tanto los familiares como los vecinos del barrio Villa Muñecas, comenzaron una búsqueda por la zona. Hasta que cerca de las 17 encontraron su cuerpo. Según contó el tío, estaba golpeada.

Fue hallado semienterrado y presentaba un golpe en la cabeza, producido con algún objeto contundente. Además, un análisis preliminar realizado por el Cuerpo Médico Forense indicó que existen posibles indicios de asfixia y abuso sexual.

