Chiara Francia, de estrella de Netflix a escritora exitosa

Chiara Francia Citterio es actriz y escritora, y con solo 17 años acaba de lanzar su primer libro “Casi Amor” que resultó número uno en Amazon las primeras dos semanas tras su publicación.

De familia de reconocidos productores, Chiara es la hija mayor del productor Javier Francia (Alianzas Producciones) y de Marcela Citterio, autora de grandes éxitos como: "Amor en custodia", "Chica Vampiro", "Patito Feo", "Yo soy Franky", "Corazón Valiente" y "Heidi, Bienvenida a casa", entre otros títulos con un gran alcance tanto nacional como internacional.

Esto le permitió no solo mantenerse acompañada en su carrera, sino también desarrollar el potencial que tiene para escribir además de su carrera actoral y demostrarle a su público que es una gran creadora de historias y así lo confirma en su primera novela “Casi Amor”.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la multifacética artista mencionó que "escribir me salva. Me desconecta y me hace pensar en otras cosas. Uno deja de mirar el noticiero y, en consencuencia, se aleja de la tristeza", al tiempo que recapituló: "Terminé de grabar Heidi y empecé a escribir historias abstractas. Hasta que un cierto día mi mamá me comentó de un concurso de literatura que, si bien no gané, tuvo decenas de miles de lecturas. Eso me alentó a seguir el camino".

"Cuando lancé mi libro me imaginé hacerlo con seguidores a los que firmarle la publicación. También soñé con una gira con Heidi y tampoco se pudo por esta pandemia"

Consultada respecto a qué perfil de lector apunta su libro, detalló que el público es juvenil y que, "inicialmente estaba pensado para las chicas. Sin embargo luego encontré interés en muchos varones adolescentes y a padres de niños que buscan meterse en la cabeza de sus hijos".

"El libro transcurre en Londres y trata de la primera vez de una chica que queda embarazada de su amigo de toda la vida. Ella opta por no contarle a nadie y hace un viaje con su madre. Lejos de su casa se enamora de otro chico y entra en conflicto consigo misma", sintetizó la entrevistada, quien seguramente con el paso del tiempo se va a transformar en un nombre que ganará la opinión pública por su notoria versatilidad.