"Tenemos que seguir el modelo de CABA"

Diego Maurizi, reconocido infectólogo de la ciudad, analizó la situación en torno a la pandemia, y dijo que el modelo a seguir "es el implementado en CABA".

Primero, en diálogo con el programa "Una buena razón", por LA BRÚJULA 24, el profesional destacó que "intentamos dar respuestas a las necesidades y se agregaron nuevas formas de oxigenación, pero estamos complicados con las camas de terapia intensiva".

"Si vamos a tener más de 100 casos por día, es un análisis difícil para hacer y la respuesta más honesta sería decir que no se sabe hasta dónde se va a poder estirar la cosa en cuanto a la asistencia de pacientes que requieren internación. Ahí es donde uno empieza a pensar, no estamos lejos de tener que trasladar pacientes", consideró.

A modo de análisis, Maurizi explicó que "el contagio es totalmente evitable, pero no ceden porque hay varias aristas para analizar. Los países exitosos fueron los más desarrollados y nosotros no lo somos. Con esta crisis económica y el problema social que tenemos, con la mitad de los chicos que no terminan el secundario, es un horizonte bastante sombrío".

"Hemos tenido una gran imposibilidad de testear a todo el mundo, porque en un país como el nuestro no tenemos los recursos", añadió.

En esa misma línea, el infectólogo explicó que "lo que tenemos hoy es un porcentaje de positividad de la población, en la medida que se hagan más testeos el porcentaje va a ir bajando. Ahora está en un 50% de casos, y la OMS dice que tiene que estar en un 10 para pensar que estamos bien".

"El tema es aislar convenientemente a la persona positiva. Hay mensajes muy contradictorios, de líderes mundiales incluso, que hacen que mucha gente desestime aislarse como corresponde. Tampoco desde el Estado se dieron posibilidades ciertas para que eso pase", indicó.

El ejemplo de Capital Federal. "El modelo que tenemos que seguir es el que se hizo en CABA. Arrancó en la fase 1 como el resto y fue flexibilizando las salidas con un fuerte compromiso del Estado. Testeó como no se hizo en otro lado, controló la circulación como no se hizo en otro lado. Miden el uso del transporte público y han aislado 2500 personas por semana en hoteles contratados".

"Todo con su propio presupuesto. Me parece que es el ejemplo a seguir. Testearon 450 mil personas del personal de salud, es una logística infernal, tienen 2500 personas en los planes DetectAR. Ahora bien, desde la gestión implementar todo eso lleva mucho tiempo y una gran inversión", aseveró.