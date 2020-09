La desagradable experiencia de una mujer en la Línea 514

Mimí, vecina bahiense, tuvo un incidente desagradable en un colectivo de la línea 514. Ocurrió días atrás, aunque todavía sigue impactada por lo bizarro de lo vivido. Y no es para menos.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la mujer comentó que el "inconveniente" se dio cuando fue a subir a dicha unidad en la Plaza Rivadavia, pero un hombre se bajó totalmente alcoholizado. Antes, había defecado en uno de los asientos.

"Me pareció que estaba descompuesto, lo quise ayudar y mi amiga me dijo que lo dejara porque estaba borracho. Tenía la bragueta baja y el 'pajarito' al aire. Había dejado todo manchado el micro", graficó, entre risas.

Y agregó: "Estaba en muy mal estado, barbudo, un saco sucio y zapatillas rotas. Pero se ve que para tomar tenía plata. Y el colectivero no hizo nada".

¿Qué pasó? Según el relato de Mimí, "cuando me dijeron eso sentí olor a todo. Fue una experiencia bastante fea. Pero no es lo único que me pasó, porque a la ida subí al micro y estaba lleno. Por suerte yo llevaba alcohol en gel y todo".