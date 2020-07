Carla tiene una discapacidad motriz y  necesita ayuda: "Vivo con 800 pesos"

Carla Andrea Gigena tiene 31 años y una discapacidad motriz que la obliga a usar una silla de ruedas. Vive con su mamá en el barrio Mariano Moreno en condiciones muy precarias y pide, desesperada, ayuda a la comunidad.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, la mujer contó que desde los 11 años habita ese inmueble ubicado en Avellaneda 1080, que les prestó un familiar. Y el frío y la lluvia hacen que directamente su día a día sea un calvario.

"Se llueve todo, paso mucho frío y encima tengo el baño afuera. Llamé a todos lados, hablé con gente de la Municipalidad, pero nadie me llamó. Me anoté en varios planes de vivienda", detalló indignada.

Y agregó: "Desde que tengo 11 años vivo acá. Nunca nadie me dio una mano. Los techos se me llueven, me gustaría poder tener un baño adentro de la casa para bañarme porque salgo mojada y me enfermo".

Respecto de cómo se maneja a diario, comentó que "me muevo con una silla de ruedas y me ayuda mi mamá. Me regalaron un caloventor, pero la casa es muy grande y no alcanza".

"Tengo una pensión de 800 pesos y mi madre no tiene trabajo. Ella cuidaba abuelos pero se quedó sin trabajo por la pandemia. Vendo cosméticos para poder comer", cerró.

Cabe destacar que una vez conocida su historia, el equipo de LA BRÚJULA 24 comenzó a recepcionar mensajes de oyentes dispuestos a colaborar con Carla. Ella, en tanto, dejó su número de teléfono para tal fin: 0291-155-087592.