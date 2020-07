"Estamos pagando una pena, pero no condenados a muerte"

De un tiempo a esta parte, los casos de coronavirus dentro del penal de Villa Floresta, tanto de convictos como del personal del Servicio Penitenciario, se posicionaron en el centro de escena. Y no faltaron los comentarios.

Fue noticia días atrás que los reclusos iniciaron una huelga de hambre -ya se levantó- para pedir que la Justicia resuelva las morigeraciones de penas y los beneficios de salidas en tiempo y forma. Y quieren mejores medidas sanitarias.

Pero eso no es todo. "No tenemos atención médica, por eso hicimos un video reclamando por nuestros derechos. Estamos tratando de hacer todo lo mejor posible para que nos atiendan. Yo me tuve que aislar de todos por el asma, soy paciente de riesgo", le contó a LA BRÚJULA 24 Claudio Damián Díaz Cortés.

"La abogada me dijo que volvieron a apelar mi arresto domiciliario por cuarta vez. En el pabellón donde yo estaba había varios internos con fiebre y dolores de cabeza", relató el convicto, quien además indicó que se encuentra en uno de los denominados "buzones".

"Es una habitación de dos por dos en el que pueden haber hasta 5 personas, y lo único que hay es una ventana. Todos los baños están tapados, es inhumano esto", agregó.

Kevin Terán, por su parte, le relató a este medio que "hicimos huelga de hambre por nuestros derechos, porque yo pienso que vine a pagar una condena, pero no pena de muerte. Yo estoy preso por un robo, no maté ni violé a nadie, me falta poco para irme".

"Quiero que los jueces resuelvan en tiempo y forma. Acá adentro está todo muy complicado. Yo estaba en el módulo 2 y un muchacho le dio positivo, tengo 21 años y me dio miedo de poder contagiarme. Acá se esconden muchas cosas", aseveró.

Y por último, tomó la palabra un sujeto que se identificó como Alejandro Meider, quien sostuvo: "Llevo tres años y medio privado de mi libertad. Estoy detenido por robo de hacienda y abigeato. Estoy con mi hijo detenido, que está para recuperar la libertad condicional, pero no le dan la posibilidad".