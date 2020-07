La gran Ana María Orozco en exclusiva para La Brújula 24

Si bien comenzó a actuar desde sus primeras horas, cosechando aplausos desde siempre, en los años 90 se convirtió en icono de femineidad, talento y proyección de éxito. Colombiana de origen pero Argentina por adopción y de corazón, la brillante Ana María Orozco se sostiene como una exponente única del espectáculo iberoamericano.

La globalización ha potenciado la visibilidad de una actriz que ha sabido posicionarse como una exponente única de nuestras artes y expresiones. Y esta mañana habló en exclusiva con el equipo de "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24.

Primero, la popular artista analizó la actualidad y habló de lo que viene. "El arte es una necesidad, belleza y esperanza. Yo creo que va a estar presente de alguna manera porque ha sido siempre como una especie salvación de la humanidad".

"Es parte de nuestra vida y en estos tiempos en los que se han rescatado muchas cosas, de pronto más puertas para adentro, han surgido otras nuevas también. Ha pasado en la historia que el hombre ha tenido que reacomodarse a las circunstancias, pero siempre hemos salido adelante", aseveró.

Consultada respecto de la actualidad de 'Betty, la fea' a pesar del paso del tiempo, explicó que "estoy muy agradecida con la oportunidad que tuve de hacer un personaje tan profundo, complejo y hermoso. En general, todos los personajes de la novela y la historia fueron muy fuertes".

"En ese momento era como algo de avanzada, con cosas que hoy en día no se podrían hablar como entonces. Hablaba de cosas que todavía no estaban sobre la mesa", argumentó.

Y resaltó: "Más allá de querer transmitir mensaje con mi personaje, me siento afortunada de que así sea. Me gusta mucho prepararlo y estudiarlo. El actor se entrega de corazón a lo que está haciendo, después hay algo como que uno no controla, un camino que se va trazando solo", resaltó.

En otro tramo de la nota, Ana María habló de la pandemia del coronavirus y sus consecuencias a nivel personal. "Nuestro trabajo pasa también por navegar en mares de incertidumbres, estamos acostumbrados. Ahora tenía un proyecto en la mira, pero por supuesto que se aplazó, pero pasa por vivir el día a día".

Única en su estilo y fiel a sí misma, nos seguirá sorprendiendo con sus proyectos inclusivos y de alto perfil. ¡Aplausos para ella!