El emotivo homenaje de Rafael Emilio Santiago a Ennio Morricone

El periodista Rafael Emilio Santiago, columnista del programa "Bahía Hoy", que se emite por LA BRÚJULA 24, le dedicó unas muy emotivas palabras al recientemente fallecido compositor italiano Ennio Morricone.

"Mi arranque semanal no fue el mejor porque el lunes desperté con la triste noticia de la muerte del creador y líder de los compositores musicales del siglo", resaltó. Y aseguró que "de todas formas, no sorprendió que se fuera porque tenía 91 años y se había fracturado la cadera, que no es poca cosa".

Además, a modo de análisis, señaló que "para los más cinéfilos de mi época, Morricone era casi una divinidad, uno llegó a pensar los lugares que visitó con esa música del italiano, el espectador podía empezar a imaginarse un clásico con solo escucharlo".

"Luego de escribir la música de 500 películas le dieron un Óscar por 'Los 8 más odiados', western de Tarantino que fue menos exitoso que otras obras que habremos silbado más de una vez".

"Es un caso parecido al de Chaplin, que recibió su estatuilla a la trayectoria a los 83 años de edad", sintetizó.